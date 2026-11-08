El túnel de los vestuarios del estadio de Mestalla fue testigo de enfrentamientos acalorados entre los jugadores del Real Madrid y los responsables del Valencia tras el partido entre ambos equipos en la jornada 12 de LaLiga, que requirieron la intervención de la Policía Nacional después de que la tensión derivara en roces físicos, entre ellos un encontronazo del defensa alemán Antonio Rüdiger con un miembro del servicio de seguridad del conjunto che.

Según informó el diario español As, Rüdiger se enzarzó en una discusión con un miembro del servicio de seguridad del Valencia, que recibió un golpe mientras trataba de separar a los implicados en los enfrentamientos, en los que participaron, por parte del Real Madrid, el defensa alemán, Éder Militão y Jude Bellingham.

La tensión comenzó después de que los jugadores del Valencia protestaran por la decisión del árbitro respecto a la falta previa al gol con el que Federico Valverde adelantó a su equipo por 1-0, tras señalarse una infracción de Mamardashvili contra Kylian Mbappé, una decisión que no convenció a los jugadores del equipo local.

Varios jugadores del Valencia, encabezados por los capitanes José Gayà, Guido Rodríguez y Pepelu, junto a miembros del cuerpo técnico y el director deportivo Braulio Vázquez, quisieron trasladar sus protestas al árbitro Hernández Maeso mientras se dirigía al vestuario de los colegiados.

En ese momento, los mencionados jugadores del Real Madrid criticaron el comportamiento de los futbolistas del Valencia y les pidieron que guardaran silencio y se dirigieran a los vestuarios, lo que acrecentó la tensión entre ambas partes.

La situación requirió la intervención de las fuerzas de seguridad para separar a los jugadores, según las fuentes en las que se basa el informe, y durante ese episodio uno de los miembros de seguridad recibió un golpe de Rüdiger.

¿Qué ocurrió en el descanso?

En su acta oficial del partido, el árbitro Hernández Maeso recogió un incidente ocurrido durante el descanso entre ambas mitades, cuyo protagonista fue Braulio Vázquez, el director deportivo del Valencia, y el árbitro asistente número uno.

En el acta del árbitro se señala: "Provocó una discusión, llegando a encararse con mi asistente número uno, dirigiéndose a él en repetidas ocasiones en tono airado, diciendo: ¡No es falta, no es falta! ¡Qué cosa!".

Y añadió el árbitro: "Asimismo, cuando pasé a su lado, me dirigió las mismas expresiones en repetidas ocasiones, manteniendo un tono airado y una actitud exaltada".

El acta concluye: "Como consecuencia de esta situación, fue necesaria la intervención de agentes de la Policía Nacional, que se encargaron de comprobar su identidad y se vieron obligados a sujetarlo y alejarlo del lugar para poner fin al incidente".