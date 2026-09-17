QSI, de Nasser Al-Khelaïfi, propietario del Paris Saint-Germain, toma el control total de un club europeo «único»

Qatar Sports Investment (QSI), el propietario del Paris Saint-Germain, ha añadido oficialmente al KAS Eupen, de la Segunda División belga, a su cartera. Así lo ha anunciado la sociedad de inversión catarí en un comunicado de prensa.

QSI se convirtió en propietario al completo del Paris Saint-Germain en 2012, aunque su participación se ha reducido desde entonces hasta alrededor del 86 por ciento por motivos estratégicos. La empresa, dirigida por Nasser Al-Khelaïfi, también tiene desde octubre de 2022 una participación minoritaria en el SC Braga, uno de los equipos punteros de Portugal.

El Eupen no es en absoluto un desconocido para los propietarios cataríes. El club ya estaba en manos cataríes desde 2012, con Aspire Zone Foundation como propietaria. A finales de diciembre, QSI y Aspire ya firmaron una declaración de intenciones para hacerse con el club.

Lo han logrado y, de este modo, QSI ya está activo también en Bélgica, donde el Eupen compite en la segunda categoría. El club descendió de la Jupiler Pro League en 2024 y ha comenzado bien la nueva temporada con el técnico Felice Mazzu, con nueve puntos en cuatro partidos.

QSI y el Eupen «han trabajado estrechamente para sentar una base sólida para el desarrollo deportivo y económico del club a largo plazo», se lee en el comunicado.

«Esto incluyó, en particular, reforzar la estructura deportiva y la plantilla del primer equipo, seguir impulsando el talento joven y establecer nuevas asociaciones comerciales».

«Aunque el KAS Eupen se beneficia de la experiencia internacional y de la red de QSI, el club seguirá construyendo sobre su identidad única como el único club de fútbol profesional de la parte germanófona de Bélgica, y seguirá estrechamente vinculado a sus aficionados, socios y actores regionales».