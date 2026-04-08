قرار تحكيمي يصدم أربيلوا.. هل استحق مدافع بايرن بطاقة حمراء بعد لقطة مبابي؟

Una respuesta arbitral especializada a las objeciones de Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, sobre una acción polémica protagonizada por Kylian Mbappé en el partido contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones.

El conjunto blanco perdió ante su visitante Bayern Múnich por 1-2 en la noche de ayer martes, en la ida de los cuartos de final del torneo continental, con el partido de vuelta programado para el próximo miércoles en la ciudad de Múnich.

En la acción más controvertida del partido, Jonathan Tah, defensor del Bayern, entró con dureza sobre Mbappé, mientras que el árbitro inglés Michael Oliver se limitó a mostrar la tarjeta amarilla.

Dijo Arbeloa en la rueda de prensa posterior al encuentro: "No entiendo cómo no expulsaron al jugador del Bayern Múnich por la falta que cometió sobre Mbappé; son decisiones difíciles de comprender".

Por su parte, la red española especializada en arbitraje Archivo Var comentó la jugada, señalando que el árbitro tomó la decisión correcta.

En su análisis del desempeño de Oliver en el partido, indicó: "Esta jugada es probablemente la más controvertida del encuentro: una entrada por detrás de Tah sobre Mbappé. El defensor del Bayern rozó con la parte delantera de su bota la pierna del atacante francés (zona de la pantorrilla) y provocó un arañazo evidente que incluso llegó a romper la media".

Añadió: "La acción parece violenta visualmente, pero la evaluación debe centrarse en la naturaleza del contacto".

Y continuó: "No hay una entrada directa con la planta del pie ni una presión con fuerza excesiva, sino solo un contacto superficial (un arañazo). Es una jugada al límite y entra dentro de los casos interpretativos".

Según la red, si el árbitro hubiera mostrado tarjeta roja directa, el VAR no habría intervenido, pero al quedarse en amarilla tampoco puede intervenir, al no existir un error claro y manifiesto.

La red concluyó su comentario sobre la acción diciendo: "Es un caso 'gris' que se gestionó correctamente desde el punto de vista arbitral".

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¿Mereció Olise un penalti?

En otra jugada polémica en los últimos minutos del partido, Michael Olise reclamó un penalti por una entrada de Carreras.

El balón llegó alto, y el delantero del Bayern retrocedió para intentar controlarlo, mientras el defensor del Real Madrid avanzó hacia el mismo punto; sus trayectorias se cruzaron y hubo contacto.

Archivo Var explicó que "la esencia de la jugada radica en esto: Carreras no fue de manera impetuosa hacia Olise, sino que ambos jugadores coincidieron en el mismo espacio. Olise retrocedió y Carreras avanzó, lo que llevó a que se encontraran las trayectorias y se produjera el contacto".

Y añadió: "hay contacto, pero no alcanza para considerarlo una falta clara que requiera la intervención del árbitro. Una vez más, estamos ante una jugada 'gris': señalar penalti no habría sido una decisión exagerada, pero no señalarlo también es una decisión defendible; por lo tanto, no hay margen para la intervención del VAR".

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