Qatar hace historia en el Mundial con una sorprendente victoria contra Suiza

Qatar hizo historia el sábado por la noche en el Mundial 2026. El equipo de Julen Lopetegui parecía camino de una nueva derrota ante Suiza, pero en el descuento Boualem Khoukhi cabeceó el 1-1 y dio a Catar su primer punto en un Mundial.

A los dos minutos, un error de Manuel Akanji dejó a Edmilson Junior frente a Gregor Kobel, quien salvó a Suiza.

Tras el susto, Suiza controló el partido. Dan Ndoye creó peligro: Meshaal Abunada desvió un remate complicado y, poco después, el delantero envió el balón por encima del larguero cuando estaba solo.

A los 15 minutos llegó el penalti: Freuler fue derribado por Abunada. Remo Freuler fue derribado en el área por el portero Abunada y, pese a las dudas de fuera de juego, Héctor Martínez señaló el punto de penalti. Embolo transformó el lanzamiento con calma: 0-1.

Suiza siguió creando peligro: Zakaria disparó y Abunada detuvo; Ndoye volvió a fallar. El portero catarí mantuvo a su equipo en el partido con varias paradas.

Qatar apenas respondió: Edmilson Junior volvió a intentarlo antes del descanso, pero Kobel lo evitó. Suiza, por su parte, buscó el segundo con Rubén Vargas, Ndoye y Michel Aebischer justo antes del descanso, sin éxito.

Tras el descanso el guion no varió. Xhaka probó de lejos y Ndoye volvió a fallar. Lopetegui refrescó el once con tres cambios, pero Catar apenas inquietó.

En los últimos minutos los suizos pudieron sentenciar: Vargas volvió a toparse con el portero y Embolo falló desde cerca. Catar, sin crear peligro real, siguió soñando con la sorpresa.

La recompensa llegó en el 94’: centro desde la izquierda y cabezazo de Boualem Khoukhi para el 1-1. Suiza no creó más peligro y se quedó con las ganas.