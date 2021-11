Qatar 2022: las selecciones que se juegan el pase al Mundial en Europa

Apenas resta un año para que se dispute el Mundial de Qatar 2022 y la mayoría de las selecciones europeas aun no han logrado clasificarse para asegurarse participar en el torneo. Muchas de ellas lo tienen en la mano, pero no pueden despistarse si no quieren jugar la repesca... o incluso quedarse sin opciones.



Cabe recordar que en la fase de clasificación UEFA al Mundial 2022 hay diez grupos en los que los diez primeros acceden directamente al torneo y los diez segundos van a la repesca. Además, los dos equipos que mejor ranking de la UEFA Nations League tengan entre los no clasificados, irán también a la repesca.

Grupo A

Serbia - 17 puntos Portugal - 16 puntos Luxemburgo - 6 puntos República de Irlanda - 5 puntos Azerbaiyán - 1 punto

Serbia. El equipo balcánico tiene un partido más que los lusos. Pase lo que pase en el Irlanda vs Portugal, todo se decidirá en el último encuentro entre serbios y portugueses. Si Serbia gana, irá al Mundial, si no, a la repesca.

Portugal. El equipo de Cristiano Ronaldo dependerá de sí mismo ante Serbia si gana o empata ante Irlanda. Si no pierde ante los británicos, a Portugal le valdrá el empate ante Serbia gracias a la diferencia de goles.

Grupo B

Suecia - 15 puntos España - 13 puntos Grecia - 9 puntos Georgia - 4 puntos Kosovo - 4 puntos

Suecia. El equipo nórdico es el único que depende de sí mismo. Ganando a Georgia y no perdiendo ante España en la última jornada, jugarán el Mundial.

España. El equipo de Luis Enrique depende de Suecia. Solo tiene asegurada la presencia en el torneo si gana los dos partidos que le faltan. Si los suecos pinchan frente a Georgia, a los españoles les podrí valer el empate ante Suecia en la última jornada.

Grecia. El equipo heleno solo tiene opciones de acudir a la repesca y para ello debe ganar los dos partidos y esperar a que o bien Suecia o bien España pierdan sus dos partidos.

Grupo C

Italia - 14 puntos Suiza - 14 puntos Bulgaria - 8 puntos Irlanda del Norte - 5 puntos Lituania - 3 puntos

Italia y Suiza. Italianos y suizos se jugarán en estas dos jornadas ir al Mundial o a la repesca. El que más puntos saque, irá directamente al torneo. Si se mantienen empatados tras las dos jornadas, la diferencia de goles, ahora mismo en favor de Italia por dos goles más, decidirá el desempate.

Grupo D

Francia - 12 puntos Ucrania - 9 puntos Finlandia - 8 puntos Bosnia y Herzegovina - 7 puntos Kazajistán - 3 puntos

Francia. El equipo galo estará en el Mundial si gana este sábado a Kazajistán.

Ucrania. Los ucranianos han disputado un partido más que franceses y finlandeses, por lo que necesitan que ninguno gane esta jornada y esperar a la última jornada, vencer a Bosnia y esperar a que el desempate les favorezca.

Finlandia. Los fineses necesitarán sí o sí sacar al menos un punto ante Bosnia y luego ganar a Francia en la última jornada para tener opciones. Si ganan los dos partidos, se asegurarán la repesca.

Bosnia. El equipo balcánico necesita ganar sus dos partidos y que Francia pierda ambos encuentros para estar en el Mundial.

Grupo E

Bélgica - 16 puntos República Checa - 11 puntos Gales - 11 puntos Estonia - 4 puntos Bielorrusia 3 puntos

Bélgica. Al equipo belga le valen dos empates o una victoria para estar en el Mundial.

República Checa. Los checos tienen un partido más que belgas y galeses, por lo que solo optan a la repesca. Siempre que consigan más puntos que Gales, irán a la repesca.

Gales. El equipo británico aun puede clasificarse para el Mundial sin ir a la repesca. Necesitan ganar ambos partidos y que Bélgica pierda los dos encuentros que le quedan, pues el desempate le favorece a los belgas por la diferencia de goles salvo goleada histórica de Gales en la última jornada.

Grupo F

Dinamarca - 24 puntos Escocia - 17 puntos Israel - 13 puntos Austria - 10 puntos Islas Feroe - 4 puntos Moldavia - 1 punto

Dinamarca. Ya clasificada directamente a la Eurocopa.

Escocia. Si gana a Moldavia, jugarán la repesca.

Israel. Necesita ganar los dos partidos o sacar cuatro puntos, tener mejor diferencia de goles que los escoceses y que Escocia pierda sus dos partidos.

Grupo G

Países Bajos - 19 puntos Noruega - 17 puntos Turquía - 15 puntos Montenegro - 11 puntos Letonia - 5 puntos Gibraltar - 0 puntos

Países Bajos. Sacando cuatro de los seis puntos pendientes, estarán en el torneo. Si sacan menos puntos, dependerán de Noruega.

Noruega. Necesitan sacar al menos tres puntos más que Países Bajos.

Turquía. Necesita ganar sí o sí los dos partidos, que Países Bajos no gane a Noruega y que los noruegos no saquen más de cuatro puntos.

Grupo H

Rusia - 19 puntos Croacia - 17 puntos Eslovaquia - 10 puntos Eslovenia - 10 puntos Malta - 5 puntos Chipre - 5 puntos

Rusia. Ganando los dos partidos se asegura ir al Mundial.

Croacia. La vigente subcampeona del mundo necesita sacar dos puntos más que los rusos. Dependen de sí mismos, pues tienen ahora mismo mejor diferencia de goles y en la última jornada reciben a Rusia.

Grupo I

Inglaterra - 20 puntos Polonia - 17 puntos Albania - 15 puntos Hungría - 11 puntos Andorra - 6 puntos San Marino - 0 puntos

Inglaterra. Con cuatro de los seis puntos en juego, estará en el Mundial. Si saca menos de cuatro puntos, dependerá de Polonia y de Albania.

Polonia. Necesita sacar tres puntos más que Polonia y recortarle cuatro tantos en la diferencia de goles. Si Inglaterra pierde ambos partidos y Polonia gana un partido, los polacos dependerán de Albania.

Albania. Solo le vale ganar ambos partidos, que Inglaterra pierda ambos partidos y que Polonia, como máximo, saque tres puntos.

Grupo J

Alemania - 21 puntos Rumanía - 13 puntos Macedonia del Norte - 12 puntos Armenia - 12 puntos Islandia - 8 puntos Liechtenstein - 1 punto