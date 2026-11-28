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El Al Ahly ya no puede permitirse el lujo de perder más tiempo. Un equipo acostumbrado a subir a lo más alto del podio se ve obligado a recuperar su brillo cuanto antes y a pasar página de la difícil etapa que ha vivido recientemente, mientras su afición espera el regreso de las victorias y de un juego a la altura del nombre y la historia del club.

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En su primera comparecencia para hablar del duelo ante el Primeiro de Agosto angoleño, Sami Qamsan, entrenador del Al Ahly, lanzó mensajes claros sobre la próxima etapa y aseguró que la personalidad del Al Ahly seguirá siendo la principal baza para superar la situación actual. Por su parte, Mohamed El Shenawy, capitán del equipo, se comprometió a dar el máximo para recuperar el rumbo habitual y hacer felices a los aficionados.

Así lo expresaron durante la rueda de prensa celebrada hoy para hablar del partido entre el Al Ahly y el Primeiro de Agosto, previsto para mañana, con el que el equipo abre su andadura en la fase de grupos de la Copa Confederación de la CAF.

Qamsan comenzó su intervención dando el pésame por las víctimas del accidente de la carretera de circunvalación, deseó una pronta recuperación a los heridos y subrayó la solidaridad del Al Ahly con las familias de las víctimas en este doloroso momento.

El técnico se refirió a la relación excepcional entre el Al Ahly y su afición e insistió en que, para los seguidores del conjunto rojo, el fútbol va más allá de los partidos y los resultados: «Para la afición del Al Ahly, el fútbol es más que 90 minutos. Sabemos bien lo que vale nuestra afición, haremos todo lo posible a través de la personalidad del Al Ahly y lucharemos hasta el último segundo para lograr los mejores resultados».

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Qamsan afirmó que el apoyo de todos los que trabajan en el club es imprescindible en este momento. Señaló que hacerse cargo del banquillo del Al Ahly es un gran honor para cualquiera y que afronta su misión como una responsabilidad que exige trabajar con todas las fuerzas para cumplir los objetivos del club.

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Y añadió: «Tenemos que apoyar a todo el que juega en el Al Ahly. Para cualquier persona que asuma la responsabilidad de entrenar al Al Ahly, es un gran honor, y trabajaremos para alcanzar estos objetivos».

El técnico recalcó que la personalidad del Al Ahly ha sido y seguirá siendo la clave de sus éxitos, y expresó su gran confianza en las cualidades de los jugadores, así como en sus ambiciones y su motivación para superar la etapa actual y contentar a la afición con los mejores resultados en las distintas competiciones.

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Explicó que el Al Ahly merece estar siempre en el lugar que corresponde a su historia y se mostró convencido de que el equipo recuperará su nivel habitual. Como ejemplo, citó la personalidad que mostraron los jugadores en grandes enfrentamientos ante clubes de talla mundial, con el Real Madrid a la cabeza.

En ese sentido, dijo que el Al Ahly ya tuvo una personalidad fuerte frente a los mejores equipos del mundo, algo que el cuerpo técnico busca recuperar para que el equipo vuelva a ofrecer la imagen que su afición está acostumbrada a ver.

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Mensaje de gratitud al Arab Contractors y Qamsan: «Estoy en deuda con el Al Ahly»

Qamsan no olvidó dar las gracias a los dirigentes del Arab Contractors por el trato que recibió durante su etapa anterior, y aseguró que se esforzó por aplicar los principios y la experiencia que adquirió en el Al Ahly.

Señaló que acepta cualquier función que se le asigne en el club rojo, ya que está en deuda con la entidad, y se mostró convencido de poder dar todo lo que tiene para conseguir victorias.

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Al hablar de las responsabilidades de la próxima etapa, Qamsan explicó que el trabajo no recaerá solo en el cuerpo técnico, sino que exige la unión de todos, y que los jugadores asumen la mayor parte de la responsabilidad sobre el terreno de juego, ya que son ellos quienes deben convertir las ideas tácticas en rendimiento y resultados.

Añadió que el cuerpo técnico cumplirá con lo que se le pide, pero que los jugadores no pueden descuidar ningún detalle, sobre todo porque el Al Ahly está acostumbrado a pelear por los títulos y su afición solo acepta verlo en lo más alto del podio.

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Afirmó que la sed constante de títulos de la afición del Al Ahly es uno de los rasgos más importantes que han forjado los éxitos del club a lo largo de su historia, lo que coloca a todos ante una doble responsabilidad para recuperar las victorias.

Sobre el esperado choque, Qamsan advirtió de la fortaleza del Primeiro de Agosto angoleño y aseguró que el rival tiene una buena organización y notables recursos técnicos, además de jugadores capaces de generar peligro en todas las posiciones.

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Aunque reconoció la dificultad del partido, el técnico insistió en que el cuerpo técnico no está preocupado, ya que ha preparado el encuentro en todos los aspectos: técnico, físico y psicológico. Además, es consciente de la importancia de arrancar con fuerza la fase de grupos.

Señaló que la presión que acompaña al nombre del Al Ahly no es algo nuevo, sino parte de la naturaleza del trabajo en un club acostumbrado a que se le exija siempre lo mejor y a pelear por todos los títulos.

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Qamsan cerró su intervención expresando su confianza en el apoyo de la afición, cuyo respaldo considera uno de los grandes secretos de los éxitos del Al Ahly, y subrayó que los jugadores y el cuerpo técnico valoran el papel que desempeña la hinchada en cualquier circunstancia.

El Shenawy: «Asumimos la responsabilidad y devolveremos al Al Ahly a su camino»

Por su parte, Mohamed El Shenawy, capitán del Al Ahly, comenzó la rueda de prensa dando el pésame por las víctimas del accidente de la carretera de circunvalación y subrayó la plena solidaridad del club con las familias de las víctimas, antes de pasar a hablar de la preparación del equipo para el compromiso africano.

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El portero del Al Ahly envió un mensaje de tranquilidad a la afición y se comprometió a dar el máximo para devolver al equipo a su rumbo habitual y superar las dificultades que ha atravesado en los últimos tiempos.

«Prometemos a todos que trabajaremos para que el equipo vuelva a su rumbo habitual, y tenemos mucha confianza en que somos capaces de superar esta etapa», dijo El Shenawy.

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El capitán del Al Ahly reconoció que el último periodo no ha sido fácil, debido a los cambios que ha vivido el equipo, y explicó que los jugadores han hablado entre ellos sobre la necesidad de recuperar el nivel que se le conoce al club en todas las competiciones.

Aseguró que todos son conscientes de la responsabilidad que tienen sobre sus hombros y que los jugadores lo darán todo en el campo para ofrecer su mejor versión y lograr victorias. Además, señaló que la afición entiende la naturaleza del momento actual, algo que refuerza la determinación del equipo de hacerla feliz.

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El Shenawy recalcó que el Al Ahly afronta el duelo ante el Primeiro de Agosto con grandes ambiciones, pese a la experiencia y los títulos que ya acumulan sus jugadores, y afirmó que los logros del pasado no significan dejar de trabajar, sino que obligan a seguir buscando más títulos.

Añadió que jugar en el estadio del Al Ahly y ante su afición supone un estímulo extra para los jugadores, que confían mucho en el apoyo de la grada, mientras trabajan para ejecutar las instrucciones del cuerpo técnico y aplicar sus ideas en el campo.

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El capitán del Al Ahly cerró sus declaraciones asegurando que el equipo prepara cada partido como un reto independiente. Explicó que toda la concentración está puesta en el duelo ante el Primeiro de Agosto, sin distraerse con otros cálculos, y que existe una gran determinación de ofrecer un rendimiento destacado que refleje el espíritu y la personalidad del Al Ahly.