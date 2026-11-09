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El Twente Enschede arranca un empate 2-2 al Ajax de Ámsterdam, pero el árbitro Joey Kooij protagoniza, según ESPN, el escándalo de la jornada con un arrebato y una autocrítica sin tapujos tras graves errores del VAR.

La admisión llegó nada más terminar el partido: Kooij reconoció sin rodeos que había interrumpido el juego antes de tiempo después de que el asistente de vídeo Dennis Higler le instara insistentemente a detenerlo de inmediato. El árbitro explicó que debería haber dejado pasar unos segundos más en lugar de cortar un prometedor contraataque de los locales cuando apenas comenzaba.

La jugada se produjo cuando faltaba alrededor de un cuarto de hora para el final y el Ajax aún ganaba 2-1. El motivo de la intervención fue un posible penalti por mano a favor del conjunto de Ámsterdam. Higler contactó por radio con el árbitro principal y pidió una revisión. Kooij detuvo entonces el juego y privó así al Twente Enschede de una clara oportunidad de ataque.

La revisión a pie de campo trajo un desenlace inesperado: tras estudiar las imágenes, Kooij llegó a una conclusión distinta de la de su asistente. A juicio del árbitro, el delantero del Twente Wout Weghorst no había tocado el balón con la mano de forma antirreglamentaria.

IMAGO

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«¡VAR de mierda!»: un árbitro se enfada en Holanda tras un error

La consecuencia fue que no hubo penalti para el Ajax. El Twente Enschede, sin embargo, ya había perdido su ocasión de contraataque por el pitido, lo que provocó un comprensible enfado en la grada y en el banquillo local.

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Los nervios de Kooij estaban ya visiblemente crispados. Los micrófonos de ambiente captaron cómo el árbitro daba rienda suelta a su frustración mientras se dirigía al vestuario: «¡VAR de mierda!», gritó el neerlandés camino de los vestuarios.

Poco después explicó lo sucedido a ESPN: «De verdad, me enfadé muchísimo por eso».

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Pero la tensión no terminó ahí, porque el tiempo añadido deparó otro momento polémico. Kooij no vio inicialmente sobre el campo un agarrón de la camiseta de Ramiz Zerrouki por parte del defensa del Ajax Lucas Rosa.

La sala del VAR volvió a intervenir y el árbitro acudió otra vez al monitor. Esta vez, Kooij rectificó su apreciación en favor del Twente y señaló el punto de penalti. Weghorst asumió la responsabilidad y convirtió el lanzamiento con seguridad para establecer el 2-2 definitivo, que selló el tropiezo deportivo del conjunto de Ámsterdam.