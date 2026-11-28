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El neerlandés Marino Pusic, entrenador del Al Ahli, dirigió un mensaje emotivo a la afición después de que esta pidiera su destitución durante el partido ante el Al Taawoun de la Liga Roshn saudí.

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El Al Ahli se impuso por 3-1 al Al Taawoun, que visitaba el estadio Al Inma de Yeda, en el partido que ambos disputaron el sábado por la noche, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn saudí.

Pusic declaró en la rueda de prensa posterior al encuentro, según recogió el diario saudí Al Riyadiah: «Dominamos el desarrollo de la primera parte, pero nos faltó precisión en la construcción de los ataques. Nuestro rival tuvo un solo disparo en toda la primera parte y marcó con él, y al final logramos empatar».

Y añadió: «En la segunda parte hablamos de trabajar más. (Edouard) Mendy hizo paradas magníficas que nos ayudaron, y la reacción de los jugadores fue extraordinaria. Se lo agradezco».

Asimismo, señaló: «Estoy muy orgulloso de los jugadores, luchamos juntos y mi relación con ellos es buena. Me quedaré hasta el final para que el equipo triunfe y la afición se sienta orgullosa».

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Pusic cerró sus declaraciones refiriéndose a los cánticos de la grada que pedían su destitución: «Soy humano y, sin duda, lo ocurrido me ha dolido, pero soy un entrenador profesional y equilibrado, y siempre haré todo lo que esté en mi mano junto al resto de miembros del equipo».

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Pusic vivió la noche más amarga de su etapa en la Liga Roshn saudí, después de escuchar durante más de 90 minutos los cánticos que pedían su destitución como entrenador del primer equipo .

La afición del Al Ahli decidió convertir el partido ante el Al Taawoun en el escenario para reclamar el despido del técnico neerlandés, empezando por ausentarse de las gradas del estadio Al Inma, a diferencia de lo ocurrido en los encuentros anteriores.

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Por su parte, los aficionados que sí acudieron a las gradas fueron un arma clavada en la espalda del exentrenador del Shakhtar ucraniano, ya que no dejaron de corear contra él en todo el partido: antes del inicio, en el descanso e incluso después del final.

La afición del Al Ahli dio rienda suelta a su ingenio para cantar contra Pusic, entonando esos cánticos de múltiples maneras y con melodías variadas en torno a una sola consigna: «Pusic out».

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Pusic, en cambio, se limitó a sonreír al escuchar los cánticos y siguió dando instrucciones a sus jugadores, sin entrar en ninguna polémica con los aficionados presentes.

Algunas informaciones habían apuntado al deseo de la directiva del Al Ahli de destituir a Pusic antes del clásico ante el Al Nassr, pero la crisis económica que atraviesa el club y la elevada cláusula de rescisión del contrato del técnico neerlandés lo impidieron.

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Pusic llegó al banquillo del Al Ahli el pasado mes de agosto, en sustitución del alemán Matthias Jaissle, que se marchó de forma repentina para dirigir al Newcastle United.

Desde que asumió el mando del conjunto de Yeda, Pusic ha dirigido 20 partidos, con un balance de 12 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

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El Al Ahli ocupa la cuarta posición de la clasificación de la liga saudí con 27 puntos, fruto de 9 victorias y 4 derrotas, a 6 puntos del líder, el Al Hilal.