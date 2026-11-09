Punto débil: 3 errores que dejan al descubierto la grieta de la estrella del Barcelona

El Atlético de Madrid no necesitó más que 10 minutos para descubrir el punto débil del Barcelona, después de que el flanco izquierdo de la defensa del conjunto catalán, en el que estaba presente Joao Cancelo desde el primer momento, se convirtiera en la principal vía de ataque del equipo del entrenador Diego Simeone.

El diario Sport señaló que tres intentos consecutivos de los rojiblancos dejaron al descubierto los puntos débiles del lateral portugués, que sufrió especialmente a la hora de determinar el momento adecuado para adelantarse y presionar al rival, y cuándo debía mantener su posición defensiva.

El primer aviso llegó con una jugada de Julián Álvarez, que se encontró en una situación de mano a mano con uno de los defensas, después de que el Atlético aprovechara los espacios en el costado izquierdo de la defensa del Barcelona.

Cancelo no logró resolver la situación de la manera correcta y permitió que el delantero argentino generara una ocasión de peligro.

El segundo intento llegó de nuevo desde la misma zona. El Atlético insistió en atacar por ese flanco y consiguió un saque de esquina que estuvo a punto de convertirse en el primer gol del partido.

Marc Pubill remató un balón que golpeó en el poste, confirmando que el equipo madrileño había descubierto una zona por la que podía hacer daño al equipo del entrenador Hansi Flick.

Kang-in Lee fue la principal causa de los problemas que sufrió el Barcelona, de los que Cancelo cargó con la mayor parte.

El tercer intento, en cambio, no quedó sin castigo. Cancelo se encontró de nuevo en una situación complicada durante un ataque en el que no acertó a elegir el momento adecuado para avanzar hacia su rival. Álvarez aprovechó la situación para pasar el balón a Giuliano Simeone, que finalizó la jugada con éxito y dio la ventaja al Atlético de Madrid.

En apenas 10 minutos, el conjunto de la capital generó tres ocasiones sumamente peligrosas por el mismo flanco. El problema no fueron solo errores individuales, sino que también estuvo relacionado con un desajuste en la coordinación defensiva que el Atlético supo aprovechar desde el inicio del partido.

La imagen más reveladora llegó justo después del gol. El portero Joan García se dirigió directamente a Cancelo, lo agarró y comenzó a explicarle los errores que estaba cometiendo.

El guardameta del Barcelona intentó corregir los problemas de posicionamiento del jugador portugués sobre el terreno de juego, consciente de que el Atlético había encontrado demasiadas facilidades para atacar por ese flanco.

La conversación entre los jugadores reflejó el nivel de preocupación que provocó el inicio del partido. Cancelo, que posee unas enormes cualidades ofensivas, sufrió en el desempeño de sus tareas defensivas ante un rival que había preparado sus ataques para apuntar precisamente a esa zona.

La primera parte presenció un cuarto error que pudo haber terminado en el segundo gol del Atlético. Con la presión del equipo madrileño, Cancelo perdió el balón en la zona defensiva. La jugada terminó de nuevo con un disparo de Julián Álvarez, que Joan García detuvo entre las piernas, aunque con evidente dificultad.