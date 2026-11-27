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Un mensaje de felicitación publicado por Joëlle Monlouis, secretaria general de la Federación Francesa de Fútbol, dirigido a la Confederación Africana de Fútbol (CAF), ha causado malestar en Philippe Diallo, presidente de la federación francesa y candidato a la presidencia de la FIFA.

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Diallo considera que el elogio a la CAF llegó en un momento delicado, después de que el organismo anunciara su apoyo a su rival, Gianni Infantino, en las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA.

Según la cadena francesa RMC Sport, a Diallo no le gustó la iniciativa de Monlouis, que publicó en su cuenta de LinkedIn un mensaje en el que elogiaba la «buena gestión» de la Confederación Africana y lo acompañaba de una foto junto al presidente de la CAF, Patrice Motsepe, y al presidente de la Federación Camerunesa, Samuel Eto'o, conocidos por haber anunciado su apoyo a Infantino.

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Monlouis y Diallo estuvieron presentes en la Asamblea General de la CAF, celebrada el pasado sábado en Abuya, la capital nigeriana, en la que Motsepe anunció el apoyo unánime de las 54 federaciones africanas a la candidatura de Infantino a un nuevo mandato. El presidente de la Confederación Africana también elogió al presidente de la FIFA e invitó a los asistentes a ponerse en pie y aplaudirle.

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Diallo tiene previsto hablar con la secretaria general de la federación francesa para aclarar su postura sobre este gesto, que dentro de la federación se ha interpretado como una forma de poner en apuros a su presidente al inicio de su campaña electoral, sobre todo porque Monlouis ocupa un alto cargo directivo en la institución que dirige uno de los rivales de Infantino.

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El episodio llega en un momento importante para Diallo, que afronta un difícil desafío frente al actual presidente de la FIFA tras obtener el respaldo de la UEFA, que anunció el apoyo de las federaciones del continente al francés en las elecciones previstas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, la capital marroquí.

La FIFA confirmó el 19 de noviembre que había recibido tres candidaturas para las elecciones: las de Diallo, Infantino y el japonés Kozo Tashima. Las candidaturas serán revisadas por la Comisión Electoral antes de que los candidatos sean oficialmente aprobados. En la votación participarán las 211 federaciones nacionales miembros de la FIFA.

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África representa un gran obstáculo para Diallo, y además Infantino cuenta también con el apoyo de las federaciones sudamericanas.

Por su parte, el candidato francés se apoya en el respaldo europeo, pero necesita ampliar su base de apoyos fuera del continente si quiere competir con el actual presidente por el cargo.

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Las elecciones de 2027 serán la primera prueba electoral real de Infantino frente a rivales, después de que fuera reelegido sin oposición en 2023. Ahora aspira a un cuarto mandato.

La disputa entre Infantino y la UEFA se ha intensificado en los últimos meses a raíz del proyecto «FIFA Forward Enterprise», que pretendía vender a inversores privados una participación del 20 % de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA, en una operación valorada en unos 20.000 millones de dólares.

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La UEFA se opuso a la forma en que se elaboró el proyecto y a la falta de consulta con los miembros del Consejo de la FIFA, antes de que Infantino diera marcha atrás el pasado mes de agosto.

La UEFA también pidió aclaraciones sobre otros asuntos, entre ellos el caso del jugador Folarin Balogun y el Premio de la Paz de la FIFA concedido al presidente estadounidense Donald Trump.

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El pasado mes de octubre, varios dirigentes europeos criticaron la manera en que Infantino ha gestionado numerosos asuntos y confirmaron que buscaban un candidato para enfrentarse a él, antes de anunciar su apoyo a Philippe Diallo.