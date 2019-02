Pumas desistió de 'repatriar' a Nico Castillo por su precio

La directiva del América pagó cerca de 10 millones de dólares a Benfica por los derechos federativos de Nicolás Castillo.

Rodrigo Ares de Parga, presidente de Pumas de la UNAM , aclaró el principal motivo por el que Nicolás Castillo no volvió al equipo universitario.

El dirigente señaló que hicieron un ofrecimiento para repatriar de Portugal al goleador chileno, pero no pudieron superar lo hecho por la directiva del América.

"Hubo una oferta que hizo el Club América que nosotros, por cuestiones de dinero, no podíamos igualar y por eso no entramos en esa puja porque no íbamos a poder ofertar", declaró previo al Clásico Capitalino.

En el mismo sentido, Ares de Parga aceptó la incomodidad de ahora mirar y encontrar a Nicolás Castillo enfundado con los colores del conjunto de Coapa.

"Duele que un referente en Pumas, que estuvo solamente 18 meses se vaya al otro equipo, pero es un gran muchacho y le tengo mucho cariño", mencionó ante los medios de comunicación.

Por otro lado, aseguró que en un plazo de dos años estarán realizando la contratación de elementos de alta calidad para la plantilla de Bruno Marioni, esto luego de su intervención en la tercer asamblea ordinaria de socios del Club Universidad.

"El club va a tener a partir del año 2021 dinero para comprar jugadores 'de a deveras' . Estamos bien; esperemos estar entre la quinta y sexta nómina a partir de la Temporada 2020-21, hoy seguramente estamos entre la 10 y la 12", dijo.