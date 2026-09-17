¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1081117809.jpgANP
Sam Vreeswijk
Traducido por

«Puedo jugar con Países Bajos o Marruecos. Si llega esa elección, ya veré qué hago»

PSV Eindhoven
Holanda
Marruecos
A. Bouhamdi

Amir Bouhamdi está viviendo esta temporada su irrupción en el PSV, y eso conduce de inmediato a preguntas sobre su futuro. Porque, ¿para qué país quiere disputar sus partidos internacionales el extremo izquierdo de dieciocho años: Países Bajos o Marruecos?

Bouhamdi nació en Sittard y, por tanto, creció en Países Bajos. Pero debido a la nacionalidad de sus padres también puede elegir a Marruecos.

«Mientras tanto me siento de Eindhoven, pero mi origen marroquí es una parte importante de mi identidad», dice al respecto en la revista De PSV Supporter.

«He jugado con la selección sub-18 de Países Bajos y también me llamaron una vez para la sub-20 de Marruecos. Por desgracia, entonces no pude ir por una lesión».

«Así que todavía puedo jugar con ambos países. Si en algún momento llega esa elección, ya veré qué hago. No tengo que tomar esa decisión ahora. Mi foco está en el PSV y en mi desarrollo aquí».

Bouhamdi jugó en las categorías inferiores del Roda JC y del PSV. A principios de agosto debutó con el primer equipo del conjunto de Eindhoven, en el duelo perdido por 0-4 ante el AZ por la Johan Cruyff Schaal.

En total, Bouhamdi suma actualmente seis partidos con el primer equipo del PSV. En ellos dio dos asistencias. Con el Jong PSV, el talento ha disputado hasta ahora trece encuentros: un gol y tres asistencias.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google