«Estoy superfeliz en el BVB, disfruto mucho jugando para este club y ante estos aficionados. Por supuesto, me imagino perfectamente seguir jugando aquí durante mucho tiempo», subrayó Kobel sobre una posible renovación en declaraciones a Sport Bild.

Según el medio, los responsables del Dortmund quieren al menos iniciar antes de Navidad las negociaciones con Kobel, así como con los defensas Julian Ryerson y Waldemar Anton, cuyos contratos también expiran en 2028, para firmar nuevos vínculos. En el mejor de los casos, incluso podría anunciarse el acuerdo todavía durante el otoño.

Kobel, fichado en 2021 procedente del VfB Stuttgart por 15 millones de euros, firmó su actual contrato con el BVB en octubre de 2023. El jugador de 28 años es uno de los pilares absolutos del subcampeón, pero durante el transcurso de la pasada temporada fue vinculado insistentemente con un traspaso al Newcastle United. «Sinceramente: no me ocupo en absoluto de los rumores», dijo ahora Kobel al respecto. Una salida de Dortmund «era cero coma cero un tema» para él, recalcó.

Gregor Kobel elogia el trabajo del técnico del BVB, Niko Kovac

Que el suizo se sienta tan a gusto en el Borussia se debe, entre otras cosas, a su buena relación con el entrenador Niko Kovac. «Ha traído aquí una estructura y una cultura claras, que son nuestra base para el éxito», elogió Kobel el trabajo de Kovac, que asumió el cargo en febrero de 2025 tras el despido poco antes de Nuri Sahin. «En un equipo hay muchas culturas, diferentes idiomas. Hay que encontrar una base, un camino común. Y Niko se ha encargado de eso con toda claridad».

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El guardameta es desde hace tiempo una figura de liderazgo en el BVB y, además, un interlocutor importante para los muchos jugadores jóvenes. Con el nuevo fichaje Konstantinos Karetsas, por ejemplo, ha «hablado mucho, por ejemplo sobre lo dura que es una temporada completa en varias competiciones y en la selección. Lo que significa jugar cada tres días. Que el cuerpo y la cabeza deben mantenerse en forma y que no se puede perder de vista el objetivo», explicó Kobel, que por experiencia sabe exactamente: «Se escribe mucho sobre nosotros, los jugadores del BVB, y últimamente, por suerte, muy en positivo. Pero tampoco los titulares positivos deben distraerte, hay que mantenerse humilde, porque los titulares mañana ya pueden volver a ser muy distintos».

En los algo más de cinco años transcurridos hasta ahora de negro y amarillo, Kobel ha disputado un total de 222 partidos oficiales con el Dortmund. El zuriqués de nacimiento también es el número uno en la selección nacional, y participó en tres de los cuatro últimos partidos de la Liga de Naciones de Suiza. Tras la XXL pausa internacional, Kobel vuelve ahora a la Bundesliga este viernes con el BVB, cuando el Werder Bremen visite el Signal Iduna Park. En los cuatro primeros partidos de la nueva temporada de la Bundesliga, el Dortmund había logrado el pleno de 12 puntos y actualmente lidera la tabla.