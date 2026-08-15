Ryan Flamingo recibe duras críticas en ESPN tras la sufrida victoria por 1-2 del PSV en casa del Excelsior. El defensa perdió en la segunda parte un importante duelo aéreo con Casper Widell en el gol del empate de los rotterdamers. Mario Been y Hugo Borst se muestran críticos con la actuación del jugador del PSV.

Been ve en Flamingo sobre todo una falta de contundencia. «Esto es una cuestión de simplemente ganar tu duelo, y Flamingo lo pierde con bastante facilidad», afirma el analista. «Quizá en este tipo de balones tengas que defender un poco más lejos de la portería».

Según Been, la acción encaja en un problema mayor que detecta en el jugador del PSV. «Pierde el duelo con mucha facilidad y eso indica que no es realmente un defensa despiadado. Ha tenido grandes momentos en el centro del campo, especialmente en su etapa en el Utrecht, pero no me parece lo bastante despiadado como para despejar este tipo de balones en el centro de la defensa».

Borst va luego un paso más allá. «No soy del PSV, pero puedo imaginar que como aficionado estés completamente harto de ese tipo», dice el columnista, tras lo cual Marciano Vink protesta de inmediato. Borst también se pregunta si a Flamingo quizá le vendría bien otro entorno.

Vink, en cambio, sale claramente en defensa del central de 23 años y señala actuaciones sólidas anteriores. «En el momento en que Boscagli estaba a su lado y más tarde también Schouten en la Champions League, defendió él solo grandes espacios contra auténticos superdelanteros que son vendidos por decenas de millones. Contra Gyökeres (entonces jugador del Sporting CP, N. de la R.), por ejemplo, realmente dio la talla».

«Es un jugador que necesita tener confianza», continúa Vink. «También creo que ese gol que marcó la semana pasada contra el Fortuna de verdad le hizo muchísimo bien». Al mismo tiempo, el analista reconoce que la dejadez a veces le juega malas pasadas a Flamingo: «Eso es algo que lleva un poco consigo».

Además, Vink traza la comparación con Frank de Boer. «Él también cometía este tipo de errores, solo que Frank de Boer además era muy inteligente, tácticamente muy fuerte y fuerte posicionalmente. Flamingo no tiene eso». A la pregunta de si Flamingo quizá es más centrocampista que defensa, Vink responde afirmativamente: «En realidad está a medio camino entre centrocampista y defensa».