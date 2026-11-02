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Declan Rice ha revelado que Mikel Arteta se sentó con él para mantener una conversación franca al comienzo de la temporada y le exigió que elevase su nivel en el Arsenal. El internacional inglés respondió de forma espectacular el domingo al dar la asistencia decisiva a Kai Havertz en la histórica victoria del Arsenal en Anfield.

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Victoria histórica en Anfield

El Arsenal se aupó al liderato de la Premier League tras lograr el domingo una histórica victoria por 1-0 ante el Liverpool. Kai Havertz marcó el gol decisivo al rematar un centro perfecto de Rice y dar a su equipo su octava victoria liguera en nueve partidos.

El resultado puso fin a 14 años sin victorias del Arsenal en Anfield. También dejó una exhibición defensiva de los visitantes, que limitaron al Liverpool a cero tiros a puerta, algo que nunca le había ocurrido al club de Merseyside como local en la máxima categoría.

La sinceridad de Arteta y los ajustes tácticos

Tras su contribución decisiva, Rice admitió que su buen momento de forma nace de una exigencia directa de su entrenador. «Creo que el entrenador mantuvo una conversación muy sincera conmigo al comienzo de la temporada y sigue pensando que puedo aportar más con esta camiseta y a este club», declaró a Sky Sports.

La quinta asistencia liguera del centrocampista esta temporada fue fruto de una preparación minuciosa. Rice explicó el planteamiento táctico: «Esta temporada me estoy encontrando muy bien. Hablamos de los desdoblamientos antes de este partido y hablé con Havertz sobre atacar el área con mucha agresividad. Él estaba allí. Estuvo cerca de marcar otro con la misma jugada. Me alegro mucho por él, porque se merece ese gol y, en definitiva, ganar 1-0».

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Havertz no tardó en atribuir el mérito a su compañero. El delantero alemán elogió al autor de la asistencia: «El 90 % del gol es suyo. Todos conocemos su pierna derecha. Hoy apareció, hizo un desdoblamiento brillante y puso un centro perfecto. Para mí fue fácil empujarla. Ese gol es, sin duda, suyo».

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Resistir el asedio en Anfield

Conseguir los tres puntos en Merseyside exigió una resistencia extraordinaria ante una presión constante. Rice destacó la intensidad de los locales: «Es exigente. Así es Anfield. Eso es lo que puede hacer este Liverpool. Es lo que provoca este estadio. Genera una oleada de ataques tras otra y tienes que resistir, especialmente con el ataque que tienen y su calidad. Sabíamos que no iba a ser fácil».

También señaló la unión inquebrantable del equipo como el factor decisivo. «Llevábamos 14 años sin ganar aquí. Empezamos muy bien», continuó Rice. «Probablemente podríamos haber gestionado mejor el partido, pero los ataques no cesaban. También podríamos haber hecho algo más de cara a portería, pero, al final, nuestra línea defensiva, la forma en que permanecemos unidos, esa unión que tenemos, es invencible. No había visto nada igual».

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Havertz también reconoció la importancia de acabar con la mala racha en Anfield. «Creo que significa mucho para el club», añadió. «Han pasado 14 años. Es lo que [los aficionados del Arsenal] se merecen y creo que todos estamos contentos de habérselo dado. Todos sabemos lo que representa este estadio y cómo es su afición. Tienen grandes jugadores, jugadores de primer nivel, y pueden demostrar su calidad. Sabíamos que nos esperaba esto en este partido y permanecimos unidos, defendimos juntos».

Los pies en el suelo en la lucha por el título

Pese a ocupar el primer puesto de la Premier League, el Arsenal no quiere dejarse llevar por su fulgurante inicio. Cuando le preguntaron si la victoria en Anfield suponía un momento decisivo en la lucha por el campeonato, Rice rechazó tajantemente esa idea.

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«No. He aprendido que la clasificación solo se puede tomar en serio en febrero o marzo», advirtió Rice. «Si estás arriba o cerca de los primeros puestos, entonces tienes opciones. De aquí a entonces, lo único que puedes hacer es ganar tantos partidos como puedas». El Arsenal buscará ahora mantener este ritmo implacable y encadenar buenos resultados ante la llegada de un apretado calendario invernal.