Nmecha figura actualmente, supuestamente, en la lista de deseos del Newcastle United, pero Book no cree que vaya a producirse un traspaso. "Consideraría un traspaso extremadamente improbable. Por supuesto, teóricamente siempre pueden aparecer sumas astronómicas, pero en el caso de Felix Nmecha puedo descartarlo con bastante seguridad este verano", dijo Book a los periodistas durante el entrenamiento del BVB.

Con sus actuaciones de la pasada temporada y también en los dos primeros partidos del Mundial, Nmecha había despertado el interés de grandes clubes. También se le relacionó temporalmente con el Real Madrid, pero el supuesto interés no llegó a concretarse. Actualmente, el Newcastle United busca refuerzos para la zona central tras la salida de Sandro Tonali y el inminente traspaso de Bruno Guimaraes al Arsenal. En ese contexto, Nmecha sería el candidato deseado de las Magpies.

Según los informes, Nmecha tiene una cláusula de rescisión en su contrato, aunque esta no entrará en vigor hasta el próximo verano: entonces podrá abandonar supuestamente el club por 80 millones de euros. Cuando el interés del Real posiblemente aún existía, se hablaba de 120 millones de euros como límite de dolor para el Dortmund, pero ahora Ole Book prácticamente descarta de forma categórica una salida.

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Felix Nmecha llegó en 2023 por 30 millones de euros procedente del VfL Wolfsburgo para unirse a los Borussen. Tras unas dificultades iniciales, también a causa de las lesiones, se consolidó bajo el entrenador Niko Kovac como pieza clave en el centro del campo defensivo. Ahí también está firmemente previsto para la próxima temporada junto a Jobe Bellingham en el BVB. En la pasada campaña, disputó 42 partidos oficiales con los Schwarz-Gelben, en los que sumó cinco goles y tres asistencias.