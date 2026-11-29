Compartir Sigue a GOAL en Google

Daniel Farke ha dicho a la afición del Leeds United que puede soñar a lo grande después de que un doblete de Sean Longstaff impulsara al equipo a una contundente victoria por 3-0 ante el Coventry City este sábado en Elland Road. El resultado metió al Leeds entre los seis primeros de la Premier League y le dio su tercera victoria consecutiva en la máxima categoría por primera vez desde mayo de 2021.

Anuncios

El Leeds se mete entre los seis primeros

Farke animó a la afición de Elland Road a disfrutar de la posición que ocupa el equipo después de que los dos goles de Longstaff desarbolaran al Coventry . Dominic Calvert-Lewin remató de cabeza una falta lanzada por Longstaff antes de que el centrocampista ampliara la ventaja cinco minutos después y marcara tras el descanso al rematar un toque de Gabriel Gudmundsson. El triunfo supuso la 80.ª victoria de Farke en 162 partidos, con lo que superó la marca de 164 encuentros de la leyenda del club Marcelo Bielsa.

Farke elogia la creciente madurez de la plantilla

Tras una impresionante victoria a domicilio ante el Chelsea , el Leeds volvió a desplegar un ataque incansable. Es solo la segunda vez desde la temporada 2003-04 que alcanza los 20 disparos o más en dos partidos consecutivos de la Premier League: hizo 21 ante el Chelsea y 22 ante el Coventry. La última vez que lo había logrado fue frente al Arsenal (25) y el Everton (23) en noviembre de 2020.

En declaraciones a BBC Match of the Day, Farke invitó a la afición a disfrutar del momento, aunque insistió en que su plantilla mantendrá los pies en el suelo: «Después de 25 años, los aficionados pueden hacer lo que quieran. Pueden soñar a lo grande, de eso se trata el fútbol. Nos aseguraremos de que todos sigan centrados. Tenemos 20 puntos y 20 puntos no bastarán para alcanzar nuestros objetivos, así que debemos seguir adelante. La forma en que ganamos, el dominio y nuestra mentalidad también fueron buenos.

»Después de ganar fuera al Chelsea, todo el mundo piensa: “Ahora viene un recién ascendido a Elland Road”, pero los chicos estuvieron metidos en el partido, atentos y concentrados. Fue una actuación muy dominante y la madurez fue algo que me gustó».

Anuncios Anuncios

El Leeds muestra solidez defensiva como equipo

Con su destacada actuación en la primera parte, Longstaff se convirtió en el primer jugador del Leeds que marca y da una asistencia antes del descanso en un partido de la Premier League desde que Noah Okafor lo hiciera ante el Nottingham Forest la temporada pasada. Ethan Ampadu, Jayden Bogle y Harry Wilson estuvieron cerca de ampliar la ventaja, mientras que los locales también neutralizaron a un ataque del Coventry que había marcado 12 goles desde principios de octubre, la cifra más alta de la competición, compartida con otro equipo. No le permitieron disparar a puerta hasta el minuto 69.

Related Topics

Farke destacó ese esfuerzo colectivo: «Habría preferido marcar algunos goles más, pero era importante que no perdiéramos los nervios, y dejar la portería a cero es importante para la confianza de mi equipo.

»Muchos equipos lo estaban pasando mal ante el Coventry y estoy orgulloso de los chicos y de su actuación. Luchamos por cada gol y nos dejamos la vida para marcar y también para no encajar. Tenemos unos registros defensivos muy buenos. Ganamos juntos, perdemos juntos y defendemos juntos. Eso es lo importante».

Anuncios

Crece la ilusión europea en el Leeds

Impulsado por un ataque fluido y una defensa infranqueable, el Leeds cree de verdad que puede luchar por jugar en Europa la próxima temporada. El próximo reto de Farke será mantener esta intensidad y madurez a medida que crecen las expectativas en torno al club. Mientras tanto, el Coventry debe solucionar con urgencia sus problemas fuera de casa tras perder ocho de sus últimos nueve desplazamientos en la máxima categoría, incluidos cinco de los seis de esta temporada, en los que ha encajado 13 goles.