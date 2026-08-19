«Puede ser necesaria una terapia de por vida»: una neuróloga explica la enfermedad específica del crack del Bayern Jamal Musiala

La doctora Becker trabajó en su día en la clínica neurológica del Hospital Universitario de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y actualmente es propietaria del "Neurozentrum München Schwabing".

Doctora Becker, ¿cuál fue su primer diagnóstico a distancia cuando vio las imágenes del colapso de Jamal Musiala en el amistoso contra el RB Leipzig del sábado?

Dra. Regina Becker: Como ocurrió de forma tan abrupta y después se recuperó con rapidez de manera evidente, como neuróloga pensé inmediatamente en una crisis epiléptica.

Tras el segundo colapso del martes contra el 1. FC Heidenheim, Musiala confirmó esa sospecha. En un comunicado público señaló como motivo "ausencias temporales de corta duración debidas a una disfunción neurológica". ¿Qué ocurre exactamente en ese caso?

Dra. Becker: La epilepsia de ausencia se origina en el llamado tálamo, el diencéfalo, que controla la conciencia. Quien presenta aquí una disfunción, a veces deja de ser capaz de responder de un momento a otro. El cerebro entra en un estado excepcional, las neuronas se disparan de forma descontrolada y la comunicación entre el tálamo y la llamada corteza cerebral, donde percibimos las cosas de manera consciente, queda interrumpida. El paciente deja de percibir su propio entorno, se queda con la mirada fija o incluso se desploma, como en el caso de Musiala. Para quienes lo observan desde fuera, el paciente a menudo parece congelado.

¿Cómo vive el propio paciente un episodio así?

Dra. Becker: La mayoría de los pacientes no sospecha nada antes. Les sobreviene de repente, no tienen posibilidad de reaccionar. A veces ni siquiera perciben la propia crisis. Después simplemente siguen actuando como si no hubiera pasado nada.

Si aparece tan de repente, ¿podría darse entonces el caso de que Musiala vaya a lanzar un penalti y durante la carrera simplemente se desplome?

Dra. Becker: Sí, es imaginable.

En sus dos colapsos hasta ahora durante partidos, Musiala fue sustituido de inmediato en cada ocasión. ¿Es algo estrictamente necesario desde el punto de vista médico?

Dra. Becker: En sí, el paciente no tiene ningún problema con el sistema cardiovascular, los órganos funcionan con normalidad. Aun así, en el deporte profesional no es posible seguir jugando por razones de responsabilidad y de cuidado. En particular, factores como el calor y la hiperventilación podrían desencadenar nuevas crisis, aunque él mismo vuelva a estar en forma rápidamente después de una.

"Hay medicamentos prometedores contra la epilepsia de ausencia"

Musiala tiene 23 años y hasta ahora no se conocían estos problemas. ¿De dónde salen de repente?

Dra. Becker: Normalmente, esta forma de epilepsia aparece entre los cuatro y los diez años de vida. Sin embargo, también hay formas, como la epilepsia de ausencia juvenil, en las que la enfermedad llega más tarde. En cualquier caso, 23 años es una edad tardía para un diagnóstico. Pero, por supuesto, no sabemos si esto también le había ocurrido antes y ahora simplemente se ha acumulado y ha sucedido por primera vez en un espacio público.

¿A qué podría deberse una acumulación repentina?

Dra. Becker: Siempre que exista una predisposición genética, factores ambientales como las altas temperaturas, la deshidratación o el estrés pueden contribuir a que aumente la frecuencia de las crisis, o incluso a que se produzca la primera.

Musiala sufrió hace aproximadamente un año una fractura de peroné. ¿Puede haber jugado algún papel esa lesión tan grave en una parte completamente distinta del cuerpo?

Dra. Becker: No, no tiene nada que ver.

Él mismo escribe en su comunicado que su enfermedad es "bien tratable". ¿Es cierto?

Dra. Becker: Sí, hay medicamentos muy prometedores contra la epilepsia de ausencia. La mayoría de los pacientes deja de tener crisis por completo gracias a ellos.

¿Cómo se desarrolla exactamente el tratamiento?

Dra. Becker: Los pacientes reciben los llamados medicamentos supresores de crisis, que impiden la activación descontrolada de las neuronas y tienen como objetivo suprimir las crisis epilépticas. Los medicamentos se toman a diario de forma profiláctica y alcanzan el nivel necesario en sangre en un plazo de dos a tres semanas. Durante ese tiempo se realizan controles periódicos para ver cómo evoluciona ese nivel y si hay que ajustar la dosis. En cuanto se alcanza ese nivel, normalmente existe una protección suficiente frente a nuevas crisis.

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¿Con qué están tratando a Jamal Musiala? "El medicamento de elección es la etosuximida"

¿Durante cuánto tiempo hay que tomar la medicación?

Dra. Becker: Aunque con los medicamentos se deje de tener crisis al poco tiempo, se toman durante varios meses o años. En el caso de los niños que padecen esta forma de epilepsia, existe la posibilidad de que en la edad adulta también dejen de tener crisis sin medicación. Si la enfermedad aparece más tarde, puede ser necesaria una terapia de por vida. Por lo tanto, no se puede responder a esta pregunta de forma general, varía según cada caso.

¿Tienen efectos secundarios los medicamentos?

Dra. Becker: El medicamento de elección es la etosuximida. En principio es un medicamento muy bien tolerado, pero puede provocar dolor de cabeza y cansancio. El ácido valproico, también muy eficaz, puede tener efectos secundarios más fuertes, como aumento de peso, caída del cabello o somnolencia. Hay que probar de forma individual qué medicamento encaja mejor. La mayoría de los pacientes tolera bien ambos medicamentos.

¿Hay algo a corto o largo plazo que impida que Musiala continúe con su carrera profesional?

Dra. Becker: No, con esta forma de epilepsia no me preocupa su carrera futura. Pero en la fase de ajuste de la medicación que probablemente comienza ahora tendrá que bajar un poco el ritmo, para que el cuerpo tenga la oportunidad de adaptarse.

Musiala ha completado regularmente entrenamientos de neuroatletismo en los últimos años y ha hablado maravillas de ello en público. ¿Podría ser que supiera de sus problemas y quisiera contrarrestarlos de esa manera?

Dra. Becker: Sí puedo imaginar que recibiera el diagnóstico hace ya bastante tiempo y que intentara compensarlo con entrenamiento de neuroatletismo. Pero si se produce una acumulación de crisis, eso no es una medida profiláctica eficaz.