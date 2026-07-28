«El Mala quiere ir al Dortmund», escribió Matthäus en su columna de Sky. «Quizá no lo diga muy alto. Pero, naturalmente, es más interesante jugar en la Champions League y pelear por los puestos altos de la Champions que evitar el tercio trasero con el Colonia».

También de cara a sus ambiciones con la selección, Matthäus considera sensato un traspaso del extremo izquierdo de 19 años al BVB: «Para postularse ante el nuevo seleccionador Jürgen Klopp, los partidos internacionales también son importantes. Ahí El Mala podría dar perfectamente un gran paso si se concreta el cambio al Dortmund. Ha demostrado con sus actuaciones en Colonia que está preparado».

En los últimos días, el pulso por El Mala se había intensificado. Según informaciones coincidentes, el jugador ya habría trasladado su deseo de cambiar de club. Actualmente, los dos clubes negocian por el traspaso. El Colonia exige presuntamente 50 millones de euros. «Es muchísimo dinero, son prácticamente dos Adeyemis», opinó Matthäus. Karim Adeyemi se marchó hace unos días al FC Barcelona por 22 millones de euros.

La AS Roma también entra en la puja

«El Dortmund también tiene sus límites», explicó Matthäus. «Pero todos conocen el mercado, todos conocen las reglas: yo sí creo que una cifra en torno a los 40 millones de euros, al menos, debería dar pie a conversaciones». En esas cantidades también se situaría hasta ahora la oferta más alta del Dortmund, eso sí, incluidos los bonus. El director deportivo del BVB, Ole Book, habló el fin de semana, en el marco de la derrota en el amistoso ante el Fortuna Düsseldorf (1-2), de una «avalancha de informaciones falsas».

Por su parte, la AS Roma estaría dispuesta a gastar bastante más de 40 millones de euros por El Mala. En el pasado también fue vinculado insistentemente con varios clubes de la Premier League. El contrato de El Mala con el Colonia sigue vigente hasta 2030.



