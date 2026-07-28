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“Puede que no lo diga muy alto”: Lothar Matthäus se mete en el pulso del BVB por Said El Mala

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Lothar Matthäus está convencido de que Said El Mala quiere fichar por el BVB y ve con buenos ojos el traspaso.

«El Mala quiere ir a Dortmund», escribió Matthäus en su columna de Sky. «Quizá no lo diga muy alto. Pero, por supuesto, es más interesante jugar la Champions League y pelear por los puestos altos de la Champions que evitar el tercio trasero con el Colonia».

También de cara a sus aspiraciones con la selección, Matthäus considera sensato un traspaso del extremo izquierdo de 19 años al BVB: «Para presentarse ante el nuevo seleccionador Jürgen Klopp, los partidos internacionales son especialmente importantes. Ahí El Mala podría dar perfectamente un gran paso si se concretara el cambio a Dortmund. Ha demostrado con sus actuaciones en Colonia que está preparado».

En los últimos días se había intensificado el pulso por El Mala. Según informaciones coincidentes, el jugador ya habría trasladado su deseo de cambiar de club. Actualmente, los dos clubes negocian el importe del traspaso. El Colonia pide presuntamente 50 millones de euros. «Eso es muchísimo dinero, eso son prácticamente dos Adeyemis», opinó Matthäus. Karim Adeyemi fichó hace unos días por el FC Barcelona por 22 millones de euros.

La AS Roma también entra en la puja

«También el Dortmund tiene sus límites», explicó Matthäus. «Pero todo el mundo conoce el mercado, todo el mundo conoce las reglas: sí creo que una cifra de traspaso en torno a los 40 millones de euros al menos debería dar pie a conversaciones». En esas cantidades se movería también la hasta ahora oferta más alta del Dortmund, eso sí, incluyendo, según se dice, bonus utópicos de alcanzar. Sin embargo, el director deportivo del BVB, Ole Book, habló este fin de semana, en el marco de la derrota en el amistoso contra el Fortuna Düsseldorf (1-2), de una «gran cantidad de informaciones falsas».

Mientras tanto, la AS Roma estaría dispuesta a gastar bastante más de 40 millones de euros por El Mala. En el pasado también fue relacionado de forma insistente con varios clubes de la Premier League. El contrato de El Mala en Colonia se extiende hasta 2030.

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