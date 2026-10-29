Según informa Bild, el Leipzig no vería con malos ojos la salida de Johan Bakayoko este mismo invierno y no pondría trabas al belga. El diario no mencionó posibles destinos.

El extremo atraviesa un momento muy complicado a las órdenes de Martin Demichelis. La competencia en las bandas es demasiado fuerte. Bakayoko no logra hacerse un hueco por delante del internacional sub-21 Brajan Gruda, Tidiam Gomis o Andrija Maksimovic. El futbolista de 23 años disputó su último partido oficial hasta la fecha con el conjunto sajón a principios de septiembre, en la derrota por 1-3 ante el Werder Bremen. En total, esta temporada apenas suma tres partidos y 144 minutos entre todas las competiciones, sin goles ni asistencias.

¿Por qué Johan Bakayoko se ha quedado varias veces fuera de la convocatoria del RB Leipzig?

Desde el partido contra el Bremen, Bakayoko ha alternado el banquillo con la grada. Tampoco estuvo en la convocatoria para la victoria por 6-0 ante el Eintracht Frankfurt hace unas semanas. Demichelis lo atribuyó a motivos disciplinarios, sin dar más detalles sobre lo sucedido. «Cometió un pequeño error. Pero eso queda entre nosotros. Hemos hablado y el domingo entrenó con normalidad. Ya he olvidado lo que hizo. El asunto está zanjado», explicó el argentino. Según Bild, Bakayoko habría llegado tarde en varias ocasiones a compromisos obligatorios en Leipzig. Por eso, dentro del club preocupa su nivel de concentración.

Bakayoko llegó al Leipzig en el verano de 2025 procedente del PSV Eindhoven por 18 millones de euros. Jürgen Klopp, que entonces todavía ejercía como director global de fútbol de Red Bull, habría sido uno de los principales impulsores del fichaje del belga. Sin embargo, Bakayoko aún no ha cumplido en absoluto las expectativas sobre el terreno de juego.

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Su primera temporada en el RB ya fue decepcionante: solo marcó tres goles en 22 partidos oficiales con el conjunto de Leipzig. Pese a ello, Bakayoko tiene contrato a largo plazo con el RB, hasta 2030.