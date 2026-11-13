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Oliver Maywurm
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«Puede jugar donde quiera»: el jefe del Ajax se deshace en elogios hacia Marc-Andre ter Stegen

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Jordi Cruijff, director técnico del Ajax de Ámsterdam, está especialmente satisfecho con el fichaje del portero Marc-Andre ter Stegen.

«Ter Stegen puede jugar donde quiera, pero aun así tiene la ambición de jugar en el Ajax», recoge Ajax Showtime en declaraciones de Cruijff. «Esos son fichajes bonitos».

El Ajax ha incorporado a ter Stegen cedido por el FC Barcelona hasta el final de la presente temporada. El portero internacional alemán tiene contrato con el club azulgrana hasta 2028. A principios de agosto, el destacado club neerlandés hizo oficial el llamativo fichaje de ter Stegen.

Aunque el jugador de 34 años había recibido algunas críticas al principio, ahora convence con actuaciones sólidas y constantes. Ter Stegen ha disputado hasta ahora 16 partidos con el Ajax, que se ha situado en la lucha por el título de la Eredivisie. Con solo un punto menos que el líder, el PSV Eindhoven, el club con más títulos ocupa actualmente la tercera posición.

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Un elogio especial para ter Stegen: «Me vuelve loco»

«Ter Stegen me vuelve loco en los entrenamientos», declaró recientemente el delantero del Ajax Tolu Arokodare a Het Laatste Nieuws para elogiar especialmente al nuevo portero. «A veces es increíblemente frustrante ver cómo para un disparo tras otro. Dan ganas de pegarle».

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
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En el Barcelona, ter Stegen ya no tenía perspectivas de jugar con regularidad, puesto que Joan Garcia es el titular indiscutible en la portería del campeón de España. En busca de minutos, ter Stegen se marchó cedido al FC Girona en la segunda vuelta de la temporada pasada, pero pronto sufrió una lesión en el muslo y, por ello, tampoco pudo volver a presentar su candidatura para disputar el Mundial.

Ahora que vuelve a ser titular indiscutible en el Ajax, ter Stegen también ha recuperado, por el momento, esa condición en la selección nacional. El nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, lo ha designado por ahora como el número uno de la selección alemana. El viernes por la noche, ter Stegen disputará ante Serbia, en la Nations League, su 46.º partido internacional.

Escrito porOliver Maywurm

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

📝 Bio: Crecí cerca de la hermosa Tréveris, la ciudad más antigua de Alemania. Después de estudiar filología alemana, hice una pasantía en GOAL y me desempeñé lo suficientemente bien como para hacer poco después mi voluntariado en Múnich. Desde 2017, soy redactor en GOAL y SPOX.

Cómo llegué al fútbol:

Hasta donde recuerdo, el joven Lars Ricken a mediados de los 90 fue el primer héroe de mi infancia. Que Alemania ganara la Eurocopa 1996, el primer torneo importante que seguí conscientemente, consolidó mi amor por el fútbol.

🎯 En qué me enfoco principalmente en mi trabajo:

Investigación y redacción de noticias (sobre todo de transferencias)

Delegación de artículos SEO

🌟 Mis momentos favoritos del fútbol:

El gol de oro de Oliver Bierhoff en la final de la Eurocopa 1996, el gol decisivo de Mario Götze en la final del Mundial 2014. Y menos obvio pero igual de significativo: A los siete años, presenciar en el estadio cómo nuestro Eintracht Trier eliminaba al campeón de la UEFA, Schalke, y luego al campeón de la Champions League, Borussia Dortmund, en la DFB-Pokal.

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