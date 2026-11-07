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Roberto De Zerbi, entrenador del Tottenham Hotspur, ha asegurado que el prometedor Luca Williams-Barnett, de 18 años, está listo para ser titular por primera vez en la Premier League de cara a la visita del sábado al Leeds United. El joven atacante destacó con una actuación fulgurante tras salir del banquillo en la victoria por 2-0 en casa ante el Crystal Palace el pasado fin de semana.

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El técnico italiano confía en la joven promesa

De Zerbi cree que Williams-Barnett está preparado para ser titular tras deslumbrar a la afición al regatear a tres defensas del Crystal Palace en su debut en la máxima categoría. Aquella aparición como suplente fue apenas su segunda participación con el primer equipo esta temporada, después de disputar unos minutos ante el Charlton Athletic en la Carabao Cup. Pese a los pocos minutos que ha jugado con el primer equipo, el joven lleva tiempo despertando una enorme expectación en la cantera del club del norte de Londres.

Los veteranos guían al talento de la cantera

Tras incorporar al mediapunta a los entrenamientos del primer equipo junto a jugadores experimentados, el técnico del Tottenham está impresionado con su talento natural desde el verano.

En declaraciones previas al partido del sábado, De Zerbi afirmó: «En la pretemporada estaba claro que [es] un talento especial. Reconoces de inmediato a un talento especial y no necesita hacer nada extraordinario, ¿entiendes? Todo lo que hace [es suficiente] y es uno de esos talentos especiales.

»El siguiente paso debe disfrutarlo, seguir el ejemplo de los jugadores mayores, de los que tienen más experiencia, como [Andy] Robertson, [James] Maddison y Ben Davies, y encontrar tiempo para jugar».

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Ya se planteó darle la titularidad en un derbi londinense

Aunque la progresión del adolescente exige paciencia, el técnico italiano reveló que el mes pasado estuvo cerca de incluirlo en el once inicial ante el Chelsea, rival londinense del Tottenham.

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Sobre su papel en el desarrollo del joven, De Zerbi añadió: «Es mi responsabilidad, porque cuando diriges a jugadores jóvenes y a talentos tan grandes como Luca, la responsabilidad es aún mayor para mí.

»Tiene que estar preparado cuando salta al campo. Creo que eso no depende del resultado; puede jugar desde el principio. Antes del partido contra el Chelsea, pensé en incluirlo en el once inicial, pero al final hay que encontrar el momento adecuado, también para ellos.

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»Creo que la edad no es tan importante. Lo más importante es la calidad, la personalidad, el comportamiento sobre el terreno de juego y las cualidades. Y Luca tiene todas esas cualidades».

La visita a Yorkshire pone a prueba la racha de imbatibilidad

Williams-Barnett espera jugar en Elland Road, donde el Tottenham, noveno con 12 puntos en nueve partidos, buscará ampliar una racha de cuatro encuentros sin perder. El Leeds ocupa el 12.º puesto con 11 puntos y encadena cinco partidos sin ganar tras caer por 2-0 ante el Bournemouth. La temporada pasada empató 1-1 con el Tottenham gracias a los goles de Mathys Tel y Dominic Calvert-Lewin. Además, los visitantes no han perdido ninguno de sus seis enfrentamientos ligueros desde mayo de 2021, en los que presentan un balance goleador de 17-7 frente al Leeds.