"The Damned United" no es un documental. La historia que David Peace cuenta en su novela superventas es puesta en duda por una serie de los protagonistas reales. Pero en un punto están de acuerdo casi todos: en julio de 1974, durante una de sus primeras sesiones de entrenamiento como nuevo entrenador del Leeds United, Brian Clough se plantó realmente ante un grupo de jugadores de talento indiscutible, pero de agresividad notoria, y les dijo que podían tirar todas sus medallas a la basura porque no habían ganado ninguna limpiamente.

"Habéis conseguido todo eso haciendo malditas trampas", explica el Clough interpretado por Michael Sheen en la adaptación del best seller, aludiendo más bien al supuesto estilo de juego "sucio" del Leeds que a cualquier forma de corrupción.

Probablemente haya vuelto a ver circular recientemente este clip por las redes sociales, solo que ahora en relación con el Manchester City, que, como informó primero The Athletic , fue declarado culpable en todos menos uno de los 115 cargos presentados contra el club en febrero de 2023 por infringir las normas financieras de la Premier League.

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Infracciones del ManCity: la Premier League podría perder credibilidad

Pero esto no es asunto de risa. Al contrario: se trata de un tema serio, con el potencial de cambiar de raíz el futuro del fútbol inglés mediante una reescritura de su pasado. Porque, aunque según las informaciones la Premier League ha logrado una victoria sobre el ManCity, difícilmente se sentirá como una que merezca ser celebrada. Porque la competición que organiza la liga podría perder toda credibilidad.

Todavía no está claro qué sanciones impondrá a City la Premier League, bajo la dirección de su director ejecutivo Richard Masters, y el club aún tiene derecho a apelar. Algunos aficionados escépticos de clubes rivales sospechan que el club saldrá del paso con una multa y una deducción de puntos insignificante.

Sin embargo, en opinión de expertos legales familiarizados con el caso, eso es extremadamente improbable. El deporte nunca ha vivido un escándalo financiero de esta magnitud. La gravedad de las acusaciones no tiene precedentes. Con toda probabilidad, el castigo tampoco los tendrá.

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¿Qué clubes fueron castigados anteriormente por la liga por infracciones financieras?

No hay que olvidar que Everton (deducción de seis puntos) y Nottingham Forest (cuatro) solo habían sido declarados culpables de infracciones menores de las normas financieras de la Premier League. En cambio, al Chelsea solo se le impuso una multa por acusaciones relacionadas con pagos ilegales a asesores y terceros.

Sin embargo, los Blues en realidad se habían denunciado a sí mismos ante la Premier League, ya que las infracciones en cuestión no afectaban a los actuales propietarios, sino a la etapa bajo Roman Abramovich. Por ello, el consorcio Clearlake cooperó plenamente en la investigación en todas sus fases. City no lo hizo. Y el club insistió durante todo el procedimiento en su completa inocencia, lo que significa que un trato indulgente resulta poco probable.

Como consecuencia, ahora existe la posibilidad concreta de que City sea sancionado con una deducción de puntos tan elevada que el descenso dejaría de ser solo posible para pasar a ser probable. Si también se revocarán los títulos conquistados sigue sin estar claro. Sin embargo, hay argumentos sólidos para sostener que todos los resultados de City entre 2009 y 2018 (objeto de la investigación) deberían ser declarados nulos y sin valor.

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Pep Guardiola se opuso a que se le retiraran a City los títulos conquistados

Al fin y al cabo, podría argumentarse que nada de lo ocurrido en los últimos ocho años habría sido posible sin el presunto fraude financiero. Este sentó las costosas bases para el ascenso de City hasta convertirse en la fuerza dominante del fútbol inglés y, finalmente, alcanzar el triplete en 2023.

El exentrenador del City Pep Guardiola ya se había opuesto con vehemencia anteriormente a la idea de que al club se le retiraran los títulos en caso de una declaración de culpabilidad. "¡Vamos! Esos momentos pertenecen al City, independientemente del veredicto", argumentó el catalán ya en 2023. "Pensad en lo que hemos logrado. Ese gol de Sergio Agüero [contra el QPR en 2012], eso no lo puede quitar nadie. No lo sé, ¿acaso somos responsables de que Steven Gerrard resbalara en Anfield?"

Por supuesto que no. Pero presuntamente City sí fue responsable de un fraude financiero que permitió al entonces equipo del entrenador Manuel Pellegrini aprovechar aquel resbalón. Además, los momentos mágicos a los que aludía Guardiola probablemente solo pertenecieron al City porque le fueron robados a alguien más.

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Si se demuestra la culpabilidad del Manchester City: Jürgen Klopp quiere traer cerveza

El excentrocampista del Liverpool Danny Murphy ya ha señalado que en realidad no se pueden quitar los recuerdos. Las medallas y los trofeos, en cambio, sí. Resulta revelador que Jürgen Klopp, cuyo Liverpool fue privado por el City de Guardiola de dos títulos en las temporadas 2018/19 y 2021/22, hubiera declarado anteriormente que, si City era declarado culpable, él pondría la cerveza y organizaría un desfile para sus exjugadores en su propio jardín.

Sin embargo, a City le preocupan aún más las posibles consecuencias legales y financieras. Según los informes, el Manchester United, que en los últimos 18 años acabó tres veces segundo por detrás del City, ya está examinando el impacto económico de las infracciones de su rival ciudadano sobre sus propios ingresos. Sería sorprendente que el Liverpool (también subcampeón en tres ocasiones) y el Arsenal (dos títulos "perdidos") no hicieran lo mismo.

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¿Hasta qué punto quedaría dañado el prestigio del Manchester City?

Pero eso no es todo: City también ha negado repetidamente a otros clubes una plaza entre los cuatro primeros que les habría asegurado la clasificación para la Champions League y el lucrativo dinero asociado a ella. El posible coste de las indemnizaciones es imposible de cuantificar en este momento tan temprano. Igual que el daño potencialmente irreparable a la integridad de la Premier League. Si el veredicto se mantiene, el mayor caso de fraude de la historia del fútbol amenaza con desenmascarar los últimos 18 años de la Premier League como una mentira.

Una cosa ya se sabe con seguridad: el prestigio de City quedaría arruinado. Los recuerdos y los títulos del Manchester todavía no han sido borrados. Puede que eso no ocurra nunca. Pero, como mínimo, a la espera de un proceso de apelación previsiblemente largo, ahora podría quedar un asterisco junto a cada triunfo. Eso haría que cada título careciera por completo de significado a ojos de la mayoría de los observadores neutrales. Como los récords de sprint de Florence Griffith Joyner o las siete victorias de Lance Armstrong en el Tour de Francia.