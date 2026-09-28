"The Damned United" no es un documental. La historia que David Peace cuenta en su novela superventas es puesta en duda por una serie de los protagonistas reales. Pero en una cosa están de acuerdo casi todos: en julio de 1974, durante una de sus primeras sesiones de entrenamiento como nuevo entrenador del Leeds United, Brian Clough se plantó de verdad ante un grupo de jugadores de talento indiscutible, pero de agresividad notoria, y les dijo que podían tirar todas sus medallas a la basura, porque no habían ganado ninguna de forma limpia.

"Habéis conseguido todo eso haciendo trampas, maldita sea", declara el Clough interpretado por Michael Sheen en la adaptación del best seller, aludiendo más bien al supuesto estilo de juego "sucio" del Leeds que a cualquier forma de corrupción.

Probablemente haya visto este clip circular de nuevo últimamente por las redes sociales, solo que ahora en relación con el Manchester City, que, como informó primero The Athletic , fue declarado culpable de todos menos uno de los 115 cargos presentados contra el club en febrero de 2023 por infringir las normas financieras de la Premier League.

IMAGO

Infracciones del ManCity: la Premier League podría perder credibilidad

Pero este no es un asunto para tomárselo con una sonrisa. Al contrario: se trata de un tema serio, con el potencial de alterar de raíz el futuro del fútbol inglés reescribiendo su pasado. Porque, aunque según las informaciones la Premier League ha logrado una victoria sobre el ManCity, difícilmente se sentirá como una que merezca ser celebrada. Porque la competición que organiza la liga podría perder toda credibilidad.

Todavía no está claro qué sanciones impondrá a City la Premier League, encabezada por su director ejecutivo Richard Masters, y el club aún tiene derecho a apelar. Algunos aficionados escépticos de clubes rivales sospechan que el club se irá de rositas con una multa y una deducción de puntos insignificante.

Sin embargo, en opinión de expertos legales familiarizados con el caso, eso es extremadamente improbable. Este deporte nunca ha vivido un escándalo financiero de esta magnitud. La gravedad de las acusaciones no tiene precedentes. Con toda probabilidad, el castigo también lo será.

Getty Images

¿Qué clubes fueron castigados antes por la liga por infracciones financieras?

No hay que olvidar que Everton (deducción de seis puntos) y Nottingham Forest (cuatro) solo habían sido declarados culpables de infracciones menores de las normas financieras de la Premier League. Chelsea, en cambio, solo fue sancionado con una multa por acusaciones relacionadas con pagos ilegales a asesores y terceros.

Sin embargo, los Blues se habían denunciado básicamente a sí mismos ante la Premier League, ya que las infracciones en cuestión no afectaban a los actuales propietarios, sino a la etapa bajo Roman Abramovich. Por tanto, el consorcio Clearlake cooperó plenamente en cada fase de la investigación. City no lo hizo. Y el club insistió en su total inocencia durante todo el procedimiento, lo que significa que un trato indulgente es poco probable.

Como resultado, ahora existe la posibilidad concreta de que City sea castigado con una deducción de puntos tan grande que el descenso deje de ser solo posible para pasar a ser probable. Que también se le retiren títulos conquistados aún no es seguro. Sin embargo, hay argumentos sólidos para que todos los resultados de City entre 2009 y 2018 (objeto de la investigación) sean declarados nulos y sin efecto.

Getty

Pep Guardiola se opuso a que se retiraran a City los títulos conquistados

Al fin y al cabo, podría argumentarse que nada de lo ocurrido en los últimos ocho años habría sido posible sin el presunto fraude financiero. Este sentó las costosas bases del ascenso de City hasta convertirse en la fuerza dominante del fútbol inglés y, finalmente, del triplete de 2023.

El exentrenador del City Pep Guardiola ya se había opuesto con vehemencia anteriormente a la idea de que al club se le retiraran los títulos en caso de una declaración de culpabilidad. "¡Vamos! Esos momentos pertenecen al City, independientemente del veredicto", argumentó ya el catalán en 2023. "Pensad en lo que hemos logrado. Ese gol de Sergio Agüero [contra el QPR en 2012], eso no lo puede quitar nadie. No lo sé, ¿acaso somos responsables de que Steven Gerrard resbalara en Anfield?"

Por supuesto que no. Pero supuestamente City sí fue responsable de un fraude financiero que permitió al equipo de entonces, entrenado por Manuel Pellegrini, aprovechar aquel resbalón. Además, los momentos mágicos a los que aludía Guardiola probablemente solo pertenecían a City porque le fueron robados a alguien más.

Getty Images

Si se demuestra la culpabilidad del Manchester City: Jürgen Klopp quiere llevar la cerveza

El excentrocampista del Liverpool Danny Murphy ya ha señalado que en realidad no se pueden quitar los recuerdos. Las medallas y los trofeos, en cambio, sí. Es significativo que Jürgen Klopp, cuyo Liverpool fue privado por el City de Guardiola de dos títulos en las temporadas 2018/19 y 2021/22, hubiera declarado anteriormente que, si se declaraba culpable a City, él pondría la cerveza y organizaría un desfile en su propio jardín para sus exjugadores.

Sin embargo, a City le preocupan aún más las posibles consecuencias legales y financieras. Según las informaciones, el Manchester United, que terminó tres veces segundo por detrás de City en los últimos 18 años, ya está estudiando el impacto económico de las infracciones de su rival ciudadano sobre sus propios ingresos. Sería sorprendente que Liverpool (también subcampeón en tres ocasiones) y Arsenal (dos títulos "perdidos") no hicieran lo mismo.

Getty Images

¿Hasta qué punto quedaría dañado el prestigio del Manchester City?

Pero eso no es todo: además, City también negó repetidamente a otros clubes un puesto entre los cuatro primeros que les habría asegurado la clasificación para la Champions League y el lucrativo dinero asociado. A estas alturas, es imposible cuantificar los posibles costes en indemnizaciones. Igual que el daño potencialmente irreparable para la integridad de la Premier League. Si la declaración de culpabilidad se mantiene, el mayor caso de fraude en la historia del fútbol amenaza con desenmascarar los últimos 18 años de la Premier League como una mentira.

Una cosa ya se sabe con certeza: el prestigio de City quedaría arruinado. Los recuerdos y los títulos del Manchester aún no han sido borrados. Quizá eso no ocurra nunca. Pero, como mínimo, a la espera de un proceso de apelación previsiblemente largo, ahora podría haber un asterisco detrás de cada triunfo. Eso haría que cada título careciera por completo de valor a ojos de la mayoría de observadores neutrales. Igual que los récords de velocidad de Florence Griffith Joyner o las siete victorias de Lance Armstrong en el Tour de Francia.