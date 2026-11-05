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Enzo Maresca ha elogiado a Erling Haaland después de que el delantero noruego asegurase una trabajada victoria por 3-2 ante el RB Leipzig en la Champions League. Pese a tener poca participación en el juego, el atacante apareció cuando más importaba para garantizar que el equipo de la Premier League saliera de Alemania con los tres puntos.

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Haaland vuelve a demostrar su valía

El delantero decisivo del City demostró por qué se le considera el mejor rematador del mundo durante una tensa noche europea en Alemania. Aunque apenas participó durante buena parte del encuentro, Haaland solo necesitó 13 toques para dejar su huella: marcó con un remate de delantero oportunista en el segundo palo que aseguró los tres puntos. La jugada decisiva nació de la impresionante habilidad con el balón de Elliot Anderson, cuya creatividad permitió al noruego volver a demostrar su instinto goleador.

Tras el pitido final, Maresca recalcó que la capacidad del delantero para mantenerse mentalmente metido en el partido es la clave de su éxito. «Ayer dije que siempre es importante que Erling esté metido en el partido», explicó el entrenador en la web oficial del club. El técnico italiano se mostró satisfecho de que marcaran distintos jugadores, aunque en ocasiones faltara acierto de cara a puerta. «Sabemos que puede ayudarnos y marcar goles en cualquier momento. Esta noche también hemos marcado más goles con distintos jugadores y hemos creado muchas ocasiones que, por desgracia, fallamos. Estoy muy contento de que haya marcado. Me alegro por él. Siempre es una sensación agradable ganar y ser el capitán».

Maresca ve margen de mejora

Aunque la victoria supuso un impulso importante, el propio Haaland admitió que al equipo aún le queda mucho por mejorar. Su entrenador coincidió plenamente y considera que el equipo sigue en una fase de transición desde su llegada. Maresca está convencido de que este Manchester City puede rendir a un nivel mucho más alto que el mostrado en el Red Bull Arena, siempre que mejore su concentración defensiva.

«¿Que podemos hacerlo mejor? Por supuesto, sin duda. Por eso estoy tan contento y tengo tanta confianza, porque veo que podemos hacerlo mucho mejor», dijo Maresca. Pidió paciencia mientras sigue implantando su filosofía en los entrenamientos. «Para mí es normal, porque empezamos hace solo cuatro meses. No es automático. Hace falta tiempo para trabajar juntos. Por eso estoy tan contento y tengo tanta confianza: veo que podemos mejorar en muchas cosas, sobre todo porque creo que los dos goles del [Leipzig] son goles bastante tontos que podemos evitar».

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Las debilidades defensivas siguen preocupando

Lo que más frustró al cuerpo técnico del City fue la forma en que encajó los goles. Pese a dominar la posesión y generar numerosas ocasiones, el campeón de la Premier League se mostró vulnerable en las transiciones. Maresca insistió en que el club debe eliminar los errores defensivos vistos en Alemania si quiere aspirar a los títulos más importantes esta temporada. La falta de concentración en momentos clave estuvo a punto de salirle muy cara ante un Leipzig letal al contraataque.

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«Desde el primer día generamos muchas ocasiones en cada partido. Pero tenemos que evitar encajar goles tontos. Tenemos que entenderlo. Analizar. Revisar las cosas. Pasé una temporada aquí hace tres años, pero soy nuevo aquí. Necesito conocer a los jugadores y ellos necesitan conocerme a mí. Llevamos cuatro meses juntos. Por eso estoy tan contento y tengo tanta confianza en que, después de este breve periodo, solo podemos mejorar», afirmó el entrenador.

Una victoria vital en Alemania

En definitiva, sumar los tres puntos en un estadio tan hostil como el del Leipzig no es tarea fácil. Maresca reconoció la dificultad del reto y señaló que los equipos alemanes son conocidos por su resistencia cuando juegan en casa. «Pero estoy contento con los tres puntos porque jugar fuera de casa en la Champions League, en Alemania, siempre es difícil», concluyó Maresca.

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Mientras el City se prepara para sus próximos compromisos nacionales, la atención se centrará sin duda en equilibrar su talento ofensivo con una estructura defensiva más sólida. La implantación de las ideas de Maresca sigue en marcha, pero el entrenador confía en que el tiempo y el trabajo duro en los entrenamientos permitan ver a un Manchester City más completo en los próximos meses.