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El inglés Anthony Gordon, estrella del Barcelona, habló del apodo de «Rey de Bakú» que le pusieron los jugadores, después de brillar esta noche en el partido del Barça ante el Sabah.

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Según el diario Mundo Deportivo: «Como ya contamos, Anthony Gordon siente un cariño especial por Azerbaiyán, y esa pasión por Bakú continuó tras el partido del miércoles».

El Barcelona logró una merecida victoria por 4-1 en el campo del Sabah azerbaiyano, en el partido que los enfrentó este miércoles por la noche, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Anthony Gordon abrió el marcador para el Barcelona en el minuto 31 y volvió a marcar para firmar el segundo (50), con lo que se apuntó un doblete en el partido. Karim Adeyemi anotó el tercero (55) antes de que Gabriel Jesus cerrara la goleada azulgrana con el cuarto (60). El único gol del Sabah lo marcó Mickels (63).

Gordon alcanzó así su 15.ª participación en un gol en su trayectoria en la Liga de Campeones, con el Newcastle United y el Barcelona: 13 goles y 2 asistencias.

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De esas 15 participaciones, 11 llegaron en partidos que su equipo disputaba lejos de casa, con 10 goles y una sola asistencia.

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Lo curioso es que 6 de los 10 goles que el delantero inglés ha marcado a domicilio en la Liga de Campeones llegaron precisamente en Azerbaiyán.

Gordon le marcó 4 goles al Qarabag con el Newcastle United el pasado mes de febrero, antes de sus dos tantos con el Barcelona ante el Sabah este miércoles.

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De este modo, Anthony Gordon se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar 6 goles a domicilio en un mismo país en el mismo año natural en la Liga de Campeones, según la cuenta de estadísticas MisterChip.

El futbolista británico habló de ello tras el partido, cuando le preguntaron en tono de broma si era el «Rey de Bakú»: «Yo no diría eso (risas), pero es un lugar muy especial para mí. Pude haber marcado un hat-trick, pero fallé esa ocasión con la izquierda. Estoy muy contento».

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El extremo reconoció que el partido no fue fácil, sobre todo por jugar lejos de casa: «Los últimos días no han sido fáciles por los viajes y por estar lejos de mi familia. Pero hemos cumplido y hemos respetado al Sabah; es un gran equipo».

Gordon elogió el buen rendimiento del Barcelona: «Presionamos con intensidad arriba, tuvimos ocasiones y las aprovechamos. Estoy muy feliz de formar parte de este equipo. Marcar goles es siempre nuestro objetivo; nunca dejamos de atacar, es nuestro estilo».

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Y cerró bromeando sobre si le gustaría volver a Bakú: «Quiero volver (risas). Espero regresar pronto».

La clasificación del Barcelona tras ganar al Sabah

Con esta merecida victoria, el Barcelona sube a la cuarta posición con 12 puntos, tras sumar 4 victorias y una derrota. Por su parte, el conjunto azerbaiyano es 32.º con 3 puntos, con un triunfo y 4 derrotas.

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Pese al gran dominio del Barcelona, el equipo azerbaiyano mostró mucha valentía y no se limitó a defender, sino que intentó en más de una ocasión llegar a la portería de Joan García, aprovechando las subidas de los laterales azulgranas y la rapidez de sus jugadores en la transición de defensa a ataque, lo que dio mucha emoción al partido y un evidente entusiasmo en la grada.

Sin embargo, la experiencia del Barcelona y la calidad de sus jugadores se fueron imponiendo poco a poco, sobre todo con los movimientos del tridente ofensivo elegido por Hans Flick, que demostró ser capaz de marcar la diferencia en cualquier momento gracias a su velocidad, su habilidad y su capacidad para jugar en espacios reducidos.