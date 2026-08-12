PSV y Feyenoord tendrán una competencia muy fuerte en la lucha por Geertruida

Lutsharel Geertruida no solo despierta el interés de PSV y Feyenoord, sino que también cuenta con pretendientes en Arabia Saudí, LaLiga y la Premier League, según informa la edición alemana de Sky Sports.

Siguiendo la línea de De Telegraaf, el medio alemán informa de que el RB Leipzig exige una cantidad de veinte millones de euros por el defensa.

Leipzig quiere desprenderse del central, que también puede actuar como lateral derecho, pero únicamente mediante una venta definitiva. Una cesión está completamente descartada.

El nacido en Róterdam ya ha alcanzado, según el Eindhovens Dagblad, un acuerdo personal con el PSV, pero el Feyenoord está intentando arrebatarle el fichaje.

Los clubes neerlandeses siguen viendo con recelo el precio que pide el Leipzig, aunque veinte millones de euros resultan menos difíciles de asumir para clubes de Inglaterra y Arabia Saudí.

Geertruida jugó la pasada temporada como cedido en el Sunderland. En el club inglés dejó una buena impresión, por lo que, tras la baja de Jurriën Timber, pudo ir al Mundial.