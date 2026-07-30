PSV y Feyenoord quieren arrebatarle al Ajax un fichaje de 10 millones de euros

Sí ha habido una primera conversación entre el Ajax y el entorno de Bart van Rooij, según informa RTV Oost. El miércoles, el FC Twente aún lo negó con rotundidad.

Van Rooij está seriamente en el radar para convertirse en el nuevo lateral derecho del Ajax. De hecho, todo apunta a que Anton Gaaei encontrará un nuevo club todavía en este periodo de traspasos. El Eintracht Frankfurt parece tener ahora mismo las mejores opciones para hacerse con el danés de 23 años.

“Simplemente no es verdad. Leí que Van Rooij habría hablado con el Ajax, pero no lo ha hecho”, dijo aún el miércoles Daan Rots en un acto de prensa. “Es mi compañero en la banda derecha, así que tendría que saber esas cosas. Me dijo que no era cierto. Que yo sepa, su agente tampoco ha hablado con el Ajax”.

RTV Oost asegura ahora que esa conversación sí tuvo lugar. En el próximo periodo deberá quedar claro si todas las partes pueden llegar a un acuerdo sobre un traspaso que debería reportar al FC Twente unos 10 millones de euros.

Sin embargo, hay más pretendientes. Así, Van Rooij también encabezaría la lista tanto del PSV como del Feyenoord. Por el momento, ninguno de los dos clubes ha contactado con el Twente o con Van Rooij, aunque eso puede cambiar rápidamente.

En el PSV, Van Rooij puede convertirse en el sucesor de Sergiño Dest, que no ha ocultado su deseo de dar el siguiente paso en su carrera. Según Rik Elfrink, por ahora reina la ‘calma’ en torno a Dest, aunque el club de Eindhoven ya se está preparando para la salida del estadounidense.

Mientras tanto, el Feyenoord ve en Van Rooij un sustituto adecuado para Givairo Read, que está a punto de cerrar un traspaso. La AS Roma ya ha presentado una oferta de 25 millones de euros, mientras que el Nottingham Forest tampoco se ha rendido aún por el talentoso carrilero.