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PSV vs. Club Brujas: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Philips Stadion

El partido entre PSV y Club Brujas comienza el 04/11/2026 a las 21:00.

PSV vs. Club Brujas en directo hoy: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

El partido podrá verse en directo por DAZN. A continuación encontraréis la opción para iniciar la retransmisión en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con PSV y Club Brujas?

PSV llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su actuación más reciente fue un 7-0 ante el Willem II Tilburg en la Eredivisie, una contundente respuesta tras la derrota por 1-2 contra el ADO Den Haag. En la Champions League, PSV ganó a domicilio en Oporto por 1-0, pero perdió contra el RB Leipzig y el Inter de Milán por 0-1 y 1-0, respectivamente.

El Club Brujas atraviesa un gran momento y ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el equipo se impuso por 2-4 al SV Zulte Waregem en la liga belga. En la Champions League, el Brujas venció al Lens por 3-0 y al Inter de Milán a domicilio por 3-4: una notable racha de cinco victorias sin derrotas.

PSV vs. Club Brujas: alineaciones

PSV vs. Club Brujas: estado de forma

PSV vs. Club Brujas: balance de enfrentamientos directos

PSV vs. Club Brujas: las clasificaciones