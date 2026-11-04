¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoPSV Eindhoven
Philips Stadion
team-logoBrujas
Heute live Sehen!
GOAL-e
Con la colaboración de

PSV vs. Club Brujas, hoy en directo: ¿quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

PSV Eindhoven vs Brujas
PSV Eindhoven
Brujas
Liga de Campeones

En la Champions League, el PSV se enfrenta al Club Brujas. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al operador oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

La UEFA Champions League por televisión

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

PSV vs. Club Brujas: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Philips Stadion

El partido entre PSV y Club Brujas comienza el 04/11/2026 a las 21:00.

PSV vs. Club Brujas en directo hoy: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

El partido podrá verse en directo por DAZN. A continuación encontraréis la opción para iniciar la retransmisión en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con PSV y Club Brujas?

PSV llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su actuación más reciente fue un 7-0 ante el Willem II Tilburg en la Eredivisie, una contundente respuesta tras la derrota por 1-2 contra el ADO Den Haag. En la Champions League, PSV ganó a domicilio en Oporto por 1-0, pero perdió contra el RB Leipzig y el Inter de Milán por 0-1 y 1-0, respectivamente.

El Club Brujas atraviesa un gran momento y ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el equipo se impuso por 2-4 al SV Zulte Waregem en la liga belga. En la Champions League, el Brujas venció al Lens por 3-0 y al Inter de Milán a domicilio por 3-4: una notable racha de cinco victorias sin derrotas.

PSV

PSV - Formulario

RBL
L1-0
HAA
L2-1
POR
W0-1
FEY
D1-1
WII
W7-0
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CLB

CLB - Formulario

INT
W3-4
LOK
W1-0
RCL
W3-0
STT
W3-2
ZUL
W2-4
Gol marcado (encajado)
15/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

PSV vs. Club Brujas: alineaciones

PSV Eindhoven contra Brujas alineaciones

4-2-3-1
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Formación
Brujas crest
Brujas
CLB
4-1-4-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestK. SanoK. SanoMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. MijnansI. PerisicI. PerisicR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleK. SabbeK. SabbeH. VetlesenH. VetlesenF. PottsF. PottsJ. VirgiliJ. VirgiliC. ForbsC. ForbsH. VanakenH. VanakenN. TresoldiN. Tresoldi
Brujas crest
Brujas
CLB
4-2-3-1
PSV Eindhoven

Once inicial

Brujas

Suplentes

Manager

  • P. Bosz
  • I. Leko
PSV Eindhoven

Lesiones y suspensiones

Brujas

PSV vs. Club Brujas: estado de forma

PSV

PSV - Formulario

RBL
L1-0
HAA
L2-1
POR
W0-1
FEY
D1-1
WII
W7-0
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CLB

CLB - Formulario

INT
W3-4
LOK
W1-0
RCL
W3-0
STT
W3-2
ZUL
W2-4
Gol marcado (encajado)
15/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

PSV vs. Club Brujas: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

PSV EindhovenEmpateBrujas
1
1
1
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
1
Brujas badge
Brujas
CLB
1
F
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
1
Brujas badge
Brujas
CLB
2
F
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
2
Brujas badge
Brujas
CLB
1
F
4Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron3/3

PSV vs. Club Brujas: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
4400137+612
W
W
W
W
3
ArsenalArsenalARS
431082+610
W
D
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
431074+310
D
W
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
W
L
W
W
6
ComoComoCOM
4301135+89
W
W
L
W
7
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
L
W
W
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
4301105+59
W
W
L
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
L
W
W
W
10
BrujasBrujasCLB
4301106+49
W
W
W
L
11
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4220125+78
W
D
D
W
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
421154+17
D
W
L
W
15
Inter MilánInter MilánINT
420286+26
W
W
L
L
16
LASKLASKLAS
4202109+16
W
W
L
L
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
W
L
L
W
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
19
FenerbahceFenerbahceFB
4121611-55
W
D
L
D
20
RomaRomaROM
4112108+24
L
W
L
D
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
22
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
L
D
W
L
23
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
411223-14
L
W
L
D
24
SSC NápolesSSC NápolesNAP
411268-24
D
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
411247-34
D
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
27
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
L
L
W
L
28
AEK AtenasAEK AtenasAEK
4103511-63
L
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
410339-63
L
L
W
L
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
L
L
W
L
31
LensLensRCL
4103310-73
L
L
L
W
32
VikingVikingVIK
4022610-42
D
L
D
L
33
FC OportoFC OportoPOR
401337-41
D
L
L
L
34
Slavia PragaSlavia PragaSLP
401349-51
L
D
L
L
35
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004117-160
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google