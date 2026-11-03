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PSV vs. Club Brujas hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

PSV Eindhoven vs Brujas
PSV Eindhoven
Brujas
Liga de Campeones

En la Champions League, el PSV se enfrenta al Club Brujas. Pero ¿quién ofrece o retransmite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

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ArgentinaDisney+ Premium Argentina
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ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
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  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
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PSV vs. Club Brujas: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Philips Stadion

El partido entre el PSV y el Club Brujas comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

PSV vs. Club Brujas: ¿dónde ver hoy el partido en directo por televisión y streaming?

El partido se puede ver en directo en DAZN. A continuación, encontraréis la opción para iniciar la retransmisión en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el PSV y el Club Brujas?

El PSV llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su actuación más reciente fue un 7:0 ante el Willem II Tilburg en la Eredivisie, una contundente respuesta tras la derrota por 1:2 frente al ADO Den Haag. En la Liga de Campeones, el PSV ganó 1:0 a domicilio en Oporto, pero perdió contra el RB Leipzig y el Inter de Milán por 0:1 y 1:0, respectivamente.

El Club Brujas atraviesa un momento excelente y ganó sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el equipo se impuso por 2:4 a domicilio al SV Zulte Waregem en la liga belga. En la Liga de Campeones, el Brujas venció 3:0 al Lens y 3:4 a domicilio al Inter de Milán: una notable racha de cinco victorias sin derrotas.

PSV

PSV - Formulario

RBL
L1-0
HAA
L2-1
POR
W0-1
FEY
D1-1
WII
W7-0
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CLB

CLB - Formulario

INT
W3-4
LOK
W1-0
RCL
W3-0
STT
W3-2
ZUL
W2-4
Gol marcado (encajado)
15/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

PSV vs. Club Brujas: alineaciones

PSV Eindhoven contra Brujas alineaciones probables

4-2-3-1
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Formación
Brujas crest
Brujas
CLB
4-2-3-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. MijnansR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleK. SabbeK. SabbeC. ForbsC. ForbsH. VetlesenH. VetlesenJ. VirgiliJ. VirgiliF. PottsF. PottsH. VanakenH. VanakenN. TresoldiN. Tresoldi
Brujas crest
Brujas
CLB
4-2-3-1
PSV Eindhoven

Once inicial

Brujas

Manager

  • P. Bosz
  • I. Leko

PSV vs. Club Brujas: estado de forma

PSV

PSV - Formulario

RBL
L1-0
HAA
L2-1
POR
W0-1
FEY
D1-1
WII
W7-0
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CLB

CLB - Formulario

INT
W3-4
LOK
W1-0
RCL
W3-0
STT
W3-2
ZUL
W2-4
Gol marcado (encajado)
15/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

PSV vs. Club Brujas: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

PSV EindhovenEmpateBrujas
1
1
1
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
1
Brujas badge
Brujas
CLB
1
F
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
1
Brujas badge
Brujas
CLB
2
F
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
2
Brujas badge
Brujas
CLB
1
F
4Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron3/3

PSV vs. Club Brujas: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
W
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
L
W
W
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301126+69
W
L
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
8
RomaRomaROM
4211105+57
W
W
L
D
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
11
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4130105+56
D
D
D
W
12
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
14
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
15
Inter MilánInter MilánINT
420276+16
W
W
L
L
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
17
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
18
LASKLASKLAS
420289-16
W
W
L
L
19
Atlético MadridAtlético MadridATM
412143+15
D
D
W
L
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
21
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
23
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
L
L
L
W
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
L
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103410-63
L
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004115-140
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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