Todas las miradas se dirigen esta tarde de miércoles a la ciudad austriaca de Salzburgo, donde el Paris Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones, se enfrenta al Aston Villa, ganador de la Europa League, en un duelo esperado por la Supercopa de Europa, en medio de una notable ventaja histórica que favorece a los campeones de la primera competición continental.

El Saint-Germain afronta el enfrentamiento con la ambición de conservar el título que conquistó por primera vez en su historia el año pasado, después de remontar su desventaja ante el Tottenham hasta el empate antes de resolver el partido en los penaltis, para tener la oportunidad de convertirse en apenas el tercer equipo en la historia del torneo que logra retener la Supercopa de Europa durante dos temporadas consecutivas.

Siete ediciones consecutivas para el campeón de la Liga de Campeones

Los últimos años otorgan al Saint-Germain un impulso moral adicional, después de que los títulos de las siete últimas ediciones de la Supercopa de Europa hayan ido a parar a los campeones de la Liga de Campeones.

Se coronaron campeones el Liverpool a costa del Chelsea en 2019, el Bayern Múnich ante el Sevilla en 2020, el Chelsea ante el Villarreal en 2021, el Real Madrid ante el Eintracht Fráncfort en 2022, el Manchester City ante el Sevilla en 2023 y el Real Madrid ante el Atalanta en 2024, antes de que el propio Saint-Germain resolviera el título con la victoria sobre el Tottenham Hotspur el año pasado.

El último equipo ganador de la Europa League que logró arrebatar la Supercopa de Europa fue el Atlético de Madrid en 2018, cuando se impuso al Real Madrid, y desde entonces el campeón de la Liga de Campeones ha impuesto su dominio en el torneo.

El Atlético de Madrid logró esta hazaña en tres ocasiones, en los años 2010, 2012 y 2018, mientras que el Zenit de San Petersburgo fue el último equipo procedente de la Europa League en conquistar la Supercopa antes de la racha de victorias del conjunto español.

A lo largo de la historia, los ganadores de la Liga de Campeones han cosechado 30 títulos de la Supercopa de Europa de las 50 ediciones disputadas hasta ahora, según la página oficial de la UEFA.

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