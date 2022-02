Ha llegado el momento. Paris Saint-Germain y Real Madrid se enfrentarán en los octavos de final de la UEFA Champions League en una de las eliminatorias con más morbo que se recuerdan y, sin duda, a priori, la más atractiva de esta ronda de la competición.

Los franceses llegan con aire reivindicativo al partido. Pese a tener un equipo plagado de estrellas, no están cuajando una gran temporada y necesitan no solo vencer, si no convencer. Una victoria ante el Real Madrid llenaría de confianza a ese vestuario de cara a afrontar la vuelta.

TODOS LOS DETALLES DEL PSG VS. REAL MADRID DE CHAMPIONS LEAGUE

Por su parte, el Real Madrid que, hasta la fecha, si está cuajando una gran campaña, necesita también la victoria para sacarse de encima las dudas que en este último mes se han generado alrededor del equipo.

En cuanto a lo deportivo, ambas delanteras son las que se llevan todos los focos. Messi aun no ha logrado una noche de campanillas en el PSG y lleva tiempo sin marcarle al Real Madrid, por lo que llega con muchas ganas al duelo. Neymar aun no ha jugado desde su lesión y es seria duda para el partido. Y Mbappé jugará un partido cargado de presión debido a su futuro y su posible llegada al Real Madrid este verano.

En el otro lado, Ancelotti tiene la seria duda de Karim Benzema, el cual llega entre algodones al partido. Además, Vinicius Júnior, que esta temporada se ha destapado como una de las figuras del fútbol mundial, disputa por primera vez un partido de la Champions con esa vitola y muchos ojos estarán puestos en él.

Reacciones

Todas las reacciones cuando acabe el partido...

Minuto a minuto

La Champions League, la competición del Real Madrid

Así se han vivido las horas previas al partido en el PSG

Pocas horas para que arranque el partido. ¿Por quién apostais?

¡Hola amigos de Goal! Bienvenidos de nuevo a la Champions League, la cual arranca muy fuerte en esta ronda de octavos de final. Aquí podrás vivir todos los detalles del partido de ida entre PSG y el Real Madrid. Uno de los duelos con más morbo que se recuerdan en la historia de esta competición.

La previa de Goal del PSG vs. Real Madrid, de Champions

El PSG y el Real Madrid se han enfrentado en 10 ocasiones en competición europea, con el equipo español liderando el enfrentamiento en términos de victorias (4V 3E 3D). El último precedente fue en la Champions League 2019/20, con el PSG evitando la derrota en ambos enfrentamientos en la fase de grupos (1V 1E).

Este será el cuarto enfrentamiento entre PSG y Real Madrid en eliminatorias de competición europea. Después de caer en los dos primeros (cuartos de final en la Copa de la UEFA 1992/93 y cuartos de final en la Recopa 1993/94), el Real Madrid superó la más reciente eliminando al equipo francés en los octavos de final de la Champions League 2017/18.

El PSG ganó 3-0 al Real Madrid la última vez que los recibió como local en la Champions League (septiembre de 2019). Sin embargo, cayeron derrotados en la última ocasión en la competición en las eliminatorias tras ganar 1-2 en la vuelta de los octavos de final de 2017/18 y acabando eliminados.

El Real Madrid ganó los tres de sus partidos a domicilio en la fase de grupos de la Champions League esta temporada, dejando la portería a cero en los tres: 0-1 vs Inter de Milán, 0-5 vs Shakhtar Donetsk y 0-3 vs Sheriff. El único precedente en el que ganaron sus primeros cuatro partidos a domicilio en la Champions League fue en el curso 2014/15, con Carlo Ancelotti en su primera temporada al cargo.

El PSG ha ganado solo uno de sus últimos seis encuentros como local en las eliminatorias de la Champions League, incluyendo cuatro derrotas (1E). De hecho, no ganaron ninguno de los 3 partidos en casa de las eliminatorias de la pasada temporada (1E 2D), aunque fue capaz de alcanzar las semifinales.

El Real Madrid ha promediado 8.4 pases en las secuencias que terminaron en sus 13 goles en la Champions League (sin contar goles en propia). Desde el curso 2003/04, es la media más alta de cualquier equipo en una misma temporada en la competición entre aquellos con al menos 10 goles anotados.

Desde el comienzo del curso 2020/21, el delantero del PSG, Kylian Mbappé, ha participado en más secuencias de juego que han terminado en goles (17) que cualquier otro jugador en la Champions League. El francés tiene, también, el registro más alto de participación de goles esperados que cualquier otro jugador en este tiempo (16.4).

Karim Benzema, del Real Madrid, ha marcado en cada uno de sus últimos cuatro partidos de la Champions League, anotando cinco en total. El francés podría convertirse en el tercer jugador en anotar en cinco encuentros seguidos con los blancos en la competición tras Cristiano Ronaldo (cuatro veces entre 2013 y 2018) y Ruud van Nistelrooy (en 2007).

En las últimas tres ediciones de la Champions League (desde la 2019/20), los tres jugadores que más regates han completado en la competición son Lionel Messi (100), Neymar (87) y Kylian Mbappé (69). El tridente ha sido titular en la mitad de los encuentros del PSG en la Champions League esta temporada (3/6).

PARTIDO PSG vs. Real Madrid FECHA Martes, 15 de febrero ESTADIO Parque de los Príncipes, París HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el PSG vs. Real Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España M+ Liga de Campeones UHD (M441 O115) M+ Liga de Campeones (M50 O114) 21:00 Sudamérica ESPN



Star+ ARG: 17:00, CHI: 17:00, COL: 15:00 México SKY Sports (14:00)

Alineaciones probables del PSG vs. Real Madrid

PSG: Keylor Navas, Achraf, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Verratti, Paredes, Danilo Pereira, Di María, Messi y Mbappé

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Asensio y Benzema/Bale/Valverde.