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¿Se puede ganar la tercera Champions League en tres años sin dos figuras como Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué? Ese será el reto del PSG, que tendrá que intentar un triplete histórico sin dos de sus mejores jugadores. Ambos han caído lesionados de gravedad con pocas semanas de diferencia y, en la práctica, sus temporadas han terminado.

Los dos veces campeones de Europa se encuentran, por tanto, ante una encrucijada: fichar un refuerzo para el ataque en enero o confiar en los atacantes que ya tiene Luis Enrique en la plantilla, aunque sus opciones se han reducido casi a la mitad en calidad y cantidad.

Ni siquiera el mejor equipo del mundo de las dos últimas temporadas puede permitirse prescindir de dos de sus estrellas, y menos aún si ambas juegan en ataque. Por eso, han saltado las alarmas en el Paris Saint-Germain. El mercado de invierno se acerca y el director deportivo Luis Campos tendrá que decidir junto al entrenador qué estrategia seguir, qué camino tomar y encontrar soluciones, además de hacerlo rápido.

"No estoy pensando en eso ahora, somos un equipo. Siempre estamos abiertos a todas las posibilidades del mercado, pero no todo dependerá de un jugador lesionado. Superaremos este momento como equipo", ha dicho el técnico español, que se encuentra sin dos jugadores clave en su ataque cuando entra en un periodo crucial de la temporada.

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A la espera del regreso de los dos lesionados, cuya recuperación será larga, a Luis Enrique le «quedan», por así decirlo, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Maghnès Akliouche, Senny Mayulu, Mika Godts y Quentin Ndjantou.

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Según informa L'Équipe, el club sabe que debe acudir al mercado, pero está estudiando bien qué paso dar. Lo ideal sería repetir lo sucedido en enero de 2025, cuando la llegada de Kvara fue decisiva para conquistar la primera Champions. Sin embargo, la tarea se presenta especialmente complicada esta vez porque el PSG tiene una flexibilidad financiera limitada y busca un perfil concreto.

El equipo parisino necesita un delantero, sí, pero uno que reúna determinadas características y responda a las exigencias específicas de Luis Enrique. El asturiano quiere un atacante polivalente, capaz de entender los movimientos que debe hacer en ataque, eficaz y activo en la presión, que también sepa jugar sin balón y pueda integrarse en un equipo ya formado, aunque eso suponga acabar a menudo en el banquillo. En definitiva, un perfil difícil de encontrar.

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En el Parque de los Príncipes tendrán que decidir si mantienen su apuesta por los jóvenes talentos, como Godts y Akliouche, o si las lesiones obligan a un cambio de estrategia y a invertir en un jugador más experimentado, acostumbrado ya al máximo nivel. En esta fase de la temporada, el PSG quizá no pueda permitirse el lujo de esperar a que progrese otro joven talento.

Por todo ello, el PSG se prepara para ser uno de los protagonistas del próximo mercado de fichajes. Aunque sabe que los clubes de los jugadores que tiene en el punto de mira subirán sus precios ante las dificultades del equipo parisino, el conjunto del exentrenador de la Roma ya cuenta con una amplia lista de posibles fichajes.

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Desde jóvenes con un gran futuro como Prestianni, Maza y El Mala hasta la gran sorpresa de la Ligue 1, Brunner del Mónaco, pasando por estrellas por las que hay mucha competencia. Al PSG le gusta Kroupi, estrella emergente del fútbol francés, recién convocado por Zidane y figura del Bournemouth.

Es la primera opción, pero no se descartan otras vías, desde la de su compañero de equipo, el brasileño Rayan, hasta las de sus compatriotas Endrick y Estevao. Más atrás quedan las opciones de Nusa, el noruego del Leipzig que estuvo cerca de la Serie A en varias ocasiones, y del propio Marcus Thuram, a quien el Inter quiere asegurar con un nuevo contrato y que supondría una solución inmediata para el equipo parisino.