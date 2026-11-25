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Javier Pastore jugó tanto en el Paris Saint-Germain como en la Roma, que se enfrentan en la Champions League.

El exmediapunta argentino declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «Tengo una relación espléndida con el PSG, pero vestir la camiseta de la Roma también fue un sueño, pese a mi lesión de cadera. ¿Un pronóstico? Será un partido emocionante. Que gane el mejor».

«Siempre me han gustado Doué y Kvaraskhelia, que por desgracia no estarán, pero también Mendes y Hakimi, los mejores laterales del mundo tanto en defensa como en ataque. Además, me gusta todo de Neves. Es un jugador muy especial que quizá no llama la atención, pero ayuda al equipo en la recuperación del balón y en la salida desde atrás, crea espacios y oportunidades cuando tiene la posesión, busca pases inteligentes y llega a zonas de gol. Incluso marca de cabeza. Es un jugador completo».

«En la Roma, Dybala es un espectáculo por su forma de jugar, peligrosa en cualquier zona. Este año, Malen está por encima de todos los demás delanteros. Y está Soulé, diferente, técnico, con clase en los regates y los goles. Con Malen en este estado de forma, casi cualquier balón al área acaba en gol y es difícil pararlo. Dybala es peligroso en cualquier situación: en una falta, desde la frontal, con una asistencia o con un disparo a la escuadra. Son jugadores que en partidos como este suelen dar algo más».

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Sin los lesionados Doué y Kvaratskhelia, Luis Enrique apuesta por el joven Mayulu y por Akliouche o Godts a los lados de Dembelé.

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Además de Pellegrini, Gasperini pierde por lesión a Rensch. Dybala tiene ventaja sobre Mora para completar el tridente con Malen y Soulé. La otra duda está en la banda derecha, entre Molina y Lulli.

En el Parque de los Príncipes de París arbitrará el sueco Glenn Nyberg, asistido por sus compatriotas Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist, con Adam Ladeback como cuarto árbitro y el alemán Bastian Dankert y el polaco Tomasz Kwiatkowski en el VAR.

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POSIBLES ALINEACIONES

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Dembelé, Mayulu. (Suplentes: Chevalier, Bar, Beraldo, Zabarnyi, Digne, Hernandez, Boly, Fernandez, Zaire-Emery, Torres, Godts, Ndjantou). Entrenador: Luis Enrique.

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ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Malen, Dybala. (Suplentes: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Balerdi, Lulli, Ghilardi, de Roon, Pisilli, Mora, Castro). Entrenador: Gasperini.