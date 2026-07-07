PSG, Longoni sigue los pasos de Donnarumma: «Doy las gracias a Al-Khelaïfi y a Luis Enrique, para mí es un sueño»

El fichaje de Alessandro Longoni, procedente del Milan, se oficializó ayer. El joven portero, nacido en 2008, firmó hoy un contrato con el PSG hasta 2031. En los canales oficiales del club, comentó:
«En primer lugar, quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y a Luis Enrique por la oportunidad y la confianza. Estoy muy contento de unirme al París Saint-Germain y seguiré trabajando para estar a la altura de esa confianza. Aquí podré crecer como futbolista y como persona, entrenar con un cuerpo técnico fantástico y con jugadores excepcionales en unas instalaciones de vanguardia, algo con lo que siempre he soñado. Estoy convencido de que aquí podré crecer y ampliar mi experiencia como joven».