PSG, Arsenal y Liverpool negocian con la estrella de Marruecos que brilló ante Brasil

Según Fabrizio Romano, varios grandes clubes europeos siguen a Ayyoub Bouaddi. El joven centrocampista del Lille, de 18 años, brilló con Marruecos en el Mundial y ya atrajo ofertas antes del torneo.

«Los grandes clubes van a interesarse por él, y el Lille lo sabe muy bien», comienza Romano. «Incluso antes del Mundial, algunos de los clubes más grandes del mundo ya hablaban con su representante».

«Entre enero y ahora, el París Saint-Germain se ha puesto en contacto con Bouaddi. Aunque ahora no priorizan fichar centrocampistas, el PSG le sigue y valora mucho sus cualidades», añade Romano.

Romano añade que su entorno ya ha hablado con Arsenal y Liverpool, y prevé que el interés crezca: «Es el verano de los centrocampistas».

Contra Brasil actuó como mediocampista defensivo y el seleccionador Mohamed Ouahbi lo mantuvo los 90 minutos. El joven, nacido en Francia, debutó en mayo con la absoluta y ya suma cuatro partidos.

El año pasado jugó 42 partidos con el Lille y, aunque no marcó y solo dio una asistencia, su valor no ha bajado. Tiene contrato hasta 2029.

El jugador lo considera un honor, pero asegura a The Athletic: «Ahora solo pienso en el Mundial; daremos lo máximo».