El Paris Saint-Germain recibió un duro golpe antes del duelo contra el Barcelona, previsto para el próximo martes en el Parque de los Príncipes, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, después de que el lateral izquierdo Nuno Mendes se convirtiera en candidato a perderse el encuentro por una lesión muscular en el muslo.

Según el diario francés "Le Parisien", Mendes se lesionó durante el partido del Paris Saint-Germain contra el Estrasburgo (3-1), ayer sábado, y tuvo que abandonar el campo, en medio de la creencia inicial dentro del club de que su estado no era demasiado preocupante.

Lee también

Enrique anuncia la lesión de una estrella del PSG antes del duelo contra el Barcelona

Expulsiones y minutos en inferioridad numérica: una diferencia abismal entre el Real Madrid y el Barcelona

Sin embargo, las pruebas médicas a las que se sometió el jugador en la mañana de este domingo revelaron un diagnóstico diferente, lo que aumenta las posibilidades de que se ausente del esperado duelo contra el Barcelona, un golpe para el conjunto parisino antes de la importante cita europea.

Mendes abandonó el campo en el minuto 85, después de haber entrado como suplente en el minuto 53 y haber contribuido a dar la vuelta al resultado. El equipo parisino se vio obligado a completar el partido con diez jugadores, ya que el técnico Luis Enrique había agotado todos sus cambios.

El entrenador español explicó, en declaraciones a la prensa tras el partido: "Sintió (Mendes) algo leve en el muslo y decidimos no arriesgar".

Y añadió Enrique: "No sé si podemos calificarlo de lesión, pero decidimos jugar con un jugador menos porque no queríamos asumir ningún riesgo. Evaluaremos la situación mañana".

El conjunto parisino lidera la competición europea con 6 puntos, solo por diferencia de goles marcados respecto al Blaugrana, segundo clasificado, que logró ayer sábado una victoria arrolladora en el estadio del Real Betis (5-2), en la novena jornada de LaLiga.



