Prueba decisiva sin Deschamps: Francia, entre una espina de 20 años y el camino a Alemania

La selección francesa busca el viernes el primer puesto del grupo en la última jornada del Mundial 2026 y romper su racha negativa ante Noruega.

Para los Les Bleus el encuentro es clave: se juega el liderato y trata de romper la racha que le impide ganar el tercer partido de grupo desde 2006, según Marca.

Didier Deschamps no viajará a Boston por el fallecimiento de su madre, por lo que sus asistentes dirigirán al equipo en un partido clave para la fase eliminatoria.

Una racha que se remonta al Mundial de 2006

La última vez que Francia necesitó ganar en la tercera jornada fue en el Mundial 2006, con Raymond Domenech, al vencer a Togo por dos goles y avanzar a eliminatorias.

Desde entonces no ha vuelto a ganar en esa instancia, ni en Mundiales ni en Eurocopas.

En 2010 perdió 2-1 con Sudáfrica, en 2014 empató 0-0 ante Ecuador y en la Euro 2016 igualó 0-0 con Suiza.

En 2018 empató 0-0 con Dinamarca tras asegurar el primer puesto; en la Euro 2020 igualó 2-2 con Portugal y, en 2022, perdió 0-1 con Túnez pese a terminar líder.

En la Euro 2024 empató con Polonia y terminó segundo, algo inédito en la era Deschamps.

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El primer puesto no garantiza un camino fácil.

Aunque Francia busque el primer lugar, el camino del líder no es fácil.

En dieciseisavos podría cruzarse con uno de los mejores terceros, tal vez Suecia, y en octavos podría medirse a Alemania si esta avanza.

En rondas posteriores podrían cruzarse con Holanda, Marruecos o Suiza, y en semifinales podría repetirse el duelo con España, reedición de la Euro 2024 que eliminó a Francia.

En cambio, terminar segundo del Grupo 9 llevaría a Francia a cruzarse con el segundo del Grupo 5, probablemente Costa de Marfil, Ecuador o Curazao, tras la previsible clasificación de Alemania como primera.

Cambios previstos en la alineación

Pese a la importancia del encuentro, el cuerpo técnico francés no descarta hacer algunos ajustes en la alineación, ya que la clasificación a la siguiente ronda está asegurada y los descansos entre partidos son cada vez más cortos.

Podrían debutar de titulares Ryan Sharqi y Désiré Doué, mientras que Marcus Thuram aspiraría a regresar al once. Francia busca ganar y romper una sequía de casi dos décadas.