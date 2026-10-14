En abril, el prestigioso periódico regional noruego Stavanger Aftenblad publicó un artículo de opinión sobre Zlatko Tripic titulado: «El capitán del Viking no es un gilipollas. Encarna exactamente la mentalidad que llevábamos tanto tiempo buscando». Como vigente campeón, el Viking Stavanger afrontaba entonces su primera participación en la Champions League desde 1992. «Se pueden discutir muchas de las cosas que hace Zlatko Tripic sobre el terreno de juego», continuaba el texto. «Pero su mentalidad ganadora forma parte de ese cinismo tan ansiado con el que el Viking se topará en todos y cada uno de sus partidos en Europa».

El artículo de opinión se publicó a raíz de lo ocurrido en el duelo de la zona alta de la liga noruega entre el Viking y el Valerenga Oslo. El Viking acabó imponiéndose por un ajustado 1-0 en un partido muy caliente. Tras el pitido final, el capitán Tripic lo celebró de forma desmedida delante del banquillo rival, lo que provocó que un nutrido grupo de integrantes del Valerenga se abalanzara sobre él. ¿El resultado? Amarilla para Tripic y roja para Sebastian Jarl, del Valerenga. Misión cumplida. Y en el fútbol noruego se debatió si Tripic era un «gilipollas».

Lo cierto es que el extremo izquierdo de 33 años es un maestro a la hora de provocar justo lo suficiente para librarse por los pelos, mientras sus rivales acaban perdiendo los papeles y reciben un castigo. Así fue entonces contra el Valerenga, así ha sido muchas otras veces y así ocurrió ahora contra el Bayern de Múnich. Durante todo el partido, Tripic sacó de quicio a Michael Olise, su rival directo, y también a todos los demás jugadores del conjunto muniqués. Hasta que Olise se hartó, le lanzó el balón a la cara y fue expulsado por ello.

Zlatko Tripic celebra la expulsión de Michael Olise

Según el director deportivo Max Eberl, Tripic jugó «como un cabrón». El comentarista de televisión Christopher Kramer dijo: «El tal Tripic también habría acabado tocándome las narices. En cuanto vi la tarjeta roja, pensé: “Te entiendo”».

¿Y qué dice el propio Tripic? «Es fantástico que un jugador así, que muy probablemente gane algún día el Balón de Oro, se irrite un poco por culpa de un chico de Lyngdal. No soy tan rápido como Michael Olise, pero siento que tengo algo dentro que no todo el mundo tiene. Cuando conseguí desviar su atención de lo que hace extraordinariamente bien, acabó perdiendo los papeles y me lanzó el balón a la cara. Siento que gané ese duelo contra él».

De hecho, Tripic no solo ganó su duelo particular con Olise. También dio así el último giro decisivo al partido. En superioridad numérica, el Viking sacó fuerzas para lograr el empate 3-3 en el minuto 90. Tras caer por 1-3 ante el VfB Stuttgart en su debut, el Viking sumó así su primer punto de esta temporada en la Champions League. Es su segunda participación, después de la de 1992/93, cuando cayó ante el FC Barcelona en la primera ronda.

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Zlatko Tripic: fractura de cráneo en Fürth, rey en Stavanger

El propio Tripic juega ahora, a los 33 años, la Champions League por primera vez en su vida. Nació en Rijeka, Croacia, creció en Noruega y suele hacer referencia a su «mentalidad balcánica». Pasó los primeros años de su carrera en varios clubes de la liga noruega, antes de fichar en 2015, con 22 años, por el SpVgg Greuther Fürth, de la segunda división alemana.

Su etapa allí se recuerda menos por los dos años y medio que pasó como jugador de rotación que por un incidente en una discoteca de Núremberg. Durante una pelea, cayó desde una plataforma situada a cuatro metros de altura y sufrió una fractura de la bóveda craneal. Poco después de su regreso a los terrenos de juego, dejó el Fürth y fichó por el Sheriff Tiraspol, de la región separatista moldava de Transnistria. En cierto modo, encajaba.

Tripic juega en el Viking desde 2018, con la única interrupción de un breve paso por el Göztepe turco. Venerado como el «rey de Stavanger», es ya el quinto jugador con más partidos oficiales de la historia del club, el tercero con más goles y el primero en asistencias. Esta temporada lleva la sensacional cifra de 23 asistencias en 28 partidos oficiales. Dos de ellas llegaron contra el Bayern de Múnich, algo que quedó un tanto eclipsado por el incidente con Olise.

Pero la estadística más sorprendente de su carrera es otra: en 436 partidos oficiales, Tripic solo ha sido expulsado una vez. En ese apartado está empatado, entre otros, con Michael Olise. Aunque, para ser rigurosos, hay que decir que Tripic también recibió una sanción posterior de dos partidos en agosto de 2025, cuando agarró del cuello a su rival Adrian Pereira en un duelo contra el Rosenborg Trondheim y desató una pelea multitudinaria.