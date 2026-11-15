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Rasmus Hojlund, estrella de Dinamarca, continuó defendiendo a su jugador favorito, el portugués Cristiano Ronaldo, tras su reciente crisis con el entrenador de la primera selección, Jorge Jesus.

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Cristiano se retiró de la selección hace unos días, tras una gran crisis con el seleccionador de Portugal, ya que el Bicho rechazó regresar al equipo mientras este permaneciera en el cargo.

Portugal inició una nueva era sin su leyenda Cristiano Ronaldo, con una humillante derrota en casa por 1-4 ante Dinamarca, cuyo protagonista fue Rasmus Hojlund, uno de los mayores admiradores del Bicho.

Hojlund marcó dos goles ayer sábado, en el primer partido de la selección portuguesa tras la decisión de su goleador histórico, Ronaldo, de retirarse de la selección.

Hojlund ya había marcado en el partido de ida ante Dinamarca, durante la victoria de Portugal por 4-2 en ausencia de Ronaldo, después de que este abandonara la concentración de la selección a raíz de su desacuerdo con el entrenador Jesus.

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Hojlund celebró entonces al estilo de Ronaldo, con el famoso salto y el grito, y además se enzarzó con el entrenador Jesus al final del partido en una escena que atrajo las miradas de todos, como si le reprochara el enfrentamiento con su estrella favorita.

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El jugador del Nápoles italiano volvió a rendir homenaje a Ronaldo tras el partido de ayer, pero esta vez con un mensaje a través de Instagram.

El jugador de Dinamarca, que ya había afirmado anteriormente que Ronaldo es el mejor de la historia, comentó así la victoria y su doblete: «Creo que el comentario apropiado aquí es... Siuuu», imitando el grito de celebración de Ronaldo.

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Piers Morgan abre fuego contra Jesus

Las declaraciones de Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido ante Dinamarca, ayer sábado, en la Liga de Naciones de la UEFA, abrieron una nueva puerta a la polémica, después de que el comunicador inglés Piers Morgan entrara en escena en plena crisis.

Morgan lanzó un ataque directo contra el entrenador portugués, tras la abultada derrota ante Dinamarca por 4-1, en el partido que se disputó ayer.

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El episodio comenzó durante la rueda de prensa posterior al encuentro, cuando se le preguntó a Jesus hasta qué punto echaba de menos a Ronaldo, capitán de la selección y delantero del Al-Nassr saudí, ante su ausencia en las filas de Portugal. El entrenador, de 72 años, respondió de manera sarcástica: «¿Que si lo echo de menos? ¿Cómo voy a echarlo de menos si ya no está en la selección nacional? La única forma en que lo echaría de menos sería que estuviera a mi lado, pero ya no juega, ya no está aquí, él mismo tomó su decisión».

El comunicador inglés escribió: «Este payaso tampoco seguirá con la selección nacional si Portugal continúa encajando derrotas como la de hoy sábado», en una referencia directa a la derrota ante Dinamarca y una clara crítica al entrenador portugués tras sus declaraciones sobre el excapitán de la selección.

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El ataque de Morgan llega como continuación de sus repetidas críticas a Jesus durante las últimas semanas, ya que el comunicador inglés ha adoptado posturas duras contra el entrenador portugués a raíz de los acontecimientos que acompañaron la ausencia de Ronaldo en la selección portuguesa.

Morgan fue uno de los principales defensores del capitán de Portugal en esta crisis, y ya había criticado el comportamiento de Jesus y sus posturas relacionadas con la veterana estrella, en medio de la polémica que rodeó las circunstancias que llevaron al alejamiento de Ronaldo del equipo y a su retirada de la selección hace unos días.