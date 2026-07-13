¿Provocará el Union una nueva ola de descontento en el Al-Nasr?

El Al-Ittihad sigue activo en el mercado de verano para conformar un plantel competitivo.

Se rumorea su interés en el portugués Pedro Gonçalves (Sporting de Lisboa) y en el marroquí Sofiane Amrabat (Fenerbahçe), aunque ya ha cerrado el fichaje de Khaled Al-Ghanam, del Al-Ittifaq, a la espera solo del anuncio oficial.

Según el diario saudí Al-Bilad, el Al-Ittihad negociará con el Al-Nassr para fichar a Abdul-Ilah Al-Omari tras su actuación en el Mundial 2026.

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El pasado verano el jugador desafió a la directiva del Al-Nassr para seguir en el Al-Ittihad, donde ganó la Liga Roshen y la Copa del Rey tras la temporada 2024-2025.

La petición del Al-Ittihad podría provocar una nueva rebeldía, sobre todo teniendo en cuenta que el jugador ya ha confirmado su amor por el «Al-Amid».

Al-Omari (29 años) tiene contrato con el «Faris Najd» hasta 2029, aunque se le vincula con Mónaco y Braga.