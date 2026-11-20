Tanto si te vas de vacaciones al extranjero y quieres seguir a tu club local como si estás harto de que tu proveedor de internet limite la velocidad de tu conexión justo antes de un penalti decisivo, una VPN de primer nivel es imprescindible para el aficionado al fútbol de hoy.

Justo a tiempo para el tramo más ajetreado de la temporada, Proton VPN ha anunciado su gran fichaje del año: un 75 % de descuento en su suscripción de dos años. Por una fracción del precio habitual, los aficionados pueden mejorar su navegación y sus retransmisiones habituales con acceso completo a una red prémium de 20.798 servidores de alta velocidad en 149 países.

Estas son las razones por las que esta oferta de Black Friday es la ocasión perfecta para incorporar una VPN de primer nivel a tu once inicial.

Una clase magistral de táctica para tus retransmisiones y tu privacidad

Proton VPN

A diferencia de los proveedores de VPN convencionales que prometen mucho pero no cumplen, Proton VPN funciona con total transparencia. La plataforma es completamente de código abierto, lo que significa que expertos independientes pueden revisar su código en cualquier momento, como si acudieran al VAR. Aplica una estricta política de no guardar registros, auditada de forma independiente, para garantizar que tu actividad en internet nunca se rastree, almacene ni venda a anunciantes.

Al contratar la modalidad prémium, obtienes una gran ventaja para tu navegación diaria:

Velocidad por la banda: No hay nada peor que ver el temido círculo de carga en el minuto 90. Proton VPN ofrece ancho de banda ilimitado sin reducir en absoluto la velocidad, para que puedas ver partidos en directo en alta definición con el máximo rendimiento.

No hay nada peor que ver el temido círculo de carga en el minuto 90. Proton VPN ofrece ancho de banda ilimitado sin reducir en absoluto la velocidad, para que puedas ver partidos en directo en alta definición con el máximo rendimiento. Un terreno de juego global: Con servidores en 149 países, puedes conectarte fácilmente a tu país de origen mientras viajas para no perderte tus retransmisiones deportivas habituales, los análisis de los expertos ni los contenidos locales.

Con servidores en 149 países, puedes conectarte fácilmente a tu país de origen mientras viajas para no perderte tus retransmisiones deportivas habituales, los análisis de los expertos ni los contenidos locales. La defensa definitiva (Secure Core): Para quienes buscan privacidad garantizada, esta función actúa como un líbero que protege tus datos: dirige tu conexión a través de jurisdicciones favorables a la privacidad, como Suiza e Islandia, antes de que llegue a su destino.

Para quienes buscan privacidad garantizada, esta función actúa como un líbero que protege tus datos: dirige tu conexión a través de jurisdicciones favorables a la privacidad, como Suiza e Islandia, antes de que llegue a su destino. Tarjeta roja a los anuncios (NetShield): Un bloqueador de anuncios integrado que mantiene los molestos mensajes emergentes fuera de tu pantalla para que puedas leer crónicas de partidos y consultar sin parar los rumores de fichajes con tranquilidad.

Pedigrí de Champions League: la conexión suiza

Proton VPN

Los orígenes de Proton distan mucho de los de una empresa tecnológica emergente al uso. La marca fue fundada en 2014 por un equipo de científicos que se conocieron en el CERN, el centro europeo de investigación famoso por inventar la World Wide Web. Unidos por la convicción de que la privacidad es un derecho humano fundamental, lanzaron Proton Mail, al que pronto siguieron Proton VPN, Proton Drive y Proton Pass.

Hoy, Proton AG opera desde Suiza, un país conocido en todo el mundo por su larga tradición de neutralidad y por unas leyes de privacidad cuya solidez defensiva enorgullecería a Maldini en su mejor momento.

Lo más importante es que Proton opera como una empresa de beneficio público. Su misión de proteger la privacidad de las personas está incorporada por ley a su estructura empresarial: no es una promesa publicitaria vacía. Por eso, millones de usuarios de todo el mundo confían en Proton para mantener una conexión rápida y privada, y conservar el pleno control de su vida digital.

No dejes pasar la fecha límite

Proton VPN

Una VPN prémium es el mejor fichaje que puedes hacer para tu experiencia diaria en internet. La oferta de Black Friday de Proton VPN ofrece rendimiento y privacidad sin concesiones al precio más bajo del año.