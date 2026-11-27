Tanto si te vas de vacaciones al extranjero y quieres seguir a tu club como si estás harto de que tu proveedor de internet limite la velocidad de tu conexión justo antes de un penalti decisivo, una VPN de primer nivel es imprescindible para cualquier aficionado al fútbol de hoy.

Justo a tiempo para el tramo más intenso de la temporada, Proton VPN ha anunciado su gran fichaje del año: un 75 % de descuento en su suscripción de dos años. Por una fracción del precio habitual, los aficionados pueden mejorar su navegación y sus retransmisiones diarias con acceso completo a una red prémium de 20.798 servidores de alta velocidad en 149 países.

Estas son las razones por las que la oferta de este Black Friday llega en el momento perfecto para incorporar una VPN de primer nivel a tu once titular.

Una lección táctica en retransmisiones y privacidad

Proton VPN

A diferencia de los proveedores de VPN convencionales, que prometen mucho pero no cumplen, Proton VPN funciona con total transparencia. La plataforma es íntegramente de código abierto, lo que significa que expertos independientes pueden revisar su código en cualquier momento, como si acudieran al VAR. Aplica una estricta política de no guardar registros, auditada de forma independiente, para garantizar que tu actividad en internet nunca se rastree, almacene ni venda a anunciantes.

Al contratar la versión prémium, obtienes grandes ventajas para tu navegación diaria:

Velocidad por la banda: No hay nada peor que ver el círculo de carga en el minuto 90. Proton VPN ofrece ancho de banda ilimitado y no reduce la velocidad de tu conexión, para que puedas ver partidos en directo en alta definición con el máximo rendimiento.

No hay nada peor que ver el círculo de carga en el minuto 90. Proton VPN ofrece ancho de banda ilimitado y no reduce la velocidad de tu conexión, para que puedas ver partidos en directo en alta definición con el máximo rendimiento. Un terreno de juego global: Con servidores en 149 países, puedes conectarte fácilmente a tu país de origen mientras viajas para no perderte tus retransmisiones deportivas habituales, los análisis de los expertos ni el contenido local.

Con servidores en 149 países, puedes conectarte fácilmente a tu país de origen mientras viajas para no perderte tus retransmisiones deportivas habituales, los análisis de los expertos ni el contenido local. La defensa definitiva (Secure Core): Si quieres garantizar tu privacidad, esta función actúa como un líbero para tus datos: dirige tu conexión a través de países que protegen la privacidad, como Suiza e Islandia, antes de que llegue a su destino.

Si quieres garantizar tu privacidad, esta función actúa como un líbero para tus datos: dirige tu conexión a través de países que protegen la privacidad, como Suiza e Islandia, antes de que llegue a su destino. Tarjeta roja a los anuncios (NetShield): Un bloqueador de anuncios integrado que mantiene las molestas ventanas emergentes fuera de tu pantalla para que puedas leer crónicas de partidos y consultar rumores de fichajes sin interrupciones.

Pedigrí de Champions League: la conexión suiza

Proton VPN

Los orígenes de Proton distan mucho de los de una empresa tecnológica emergente cualquiera. La marca fue fundada en 2014 por un equipo de científicos que se conocieron en el CERN, el centro europeo de investigación famoso por inventar la World Wide Web. Unidos por la convicción de que la privacidad es un derecho humano fundamental, lanzaron Proton Mail y, poco después, Proton VPN, Proton Drive y Proton Pass.

Hoy, Proton AG opera desde Suiza, un país conocido en todo el mundo por su larga tradición de neutralidad y por unas leyes de privacidad con una solidez defensiva que enorgullecería a Maldini en su mejor momento.

Lo más importante es que Proton es una empresa de beneficio público. Su misión de proteger la privacidad de las personas está recogida legalmente en su estructura empresarial: no es una simple promesa publicitaria. Por eso, millones de usuarios de todo el mundo confían en Proton para mantener una conexión rápida y privada y conservar el pleno control de su vida digital.

No dejes pasar el plazo

Proton VPN

Una VPN prémium es el mejor fichaje que puedes hacer para tu experiencia diaria en internet. La oferta de Proton VPN para el Black Friday proporciona rendimiento y privacidad sin renuncias al precio más bajo del año.

¡El tiempo se agota para aprovechar esta oferta!