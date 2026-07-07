¿Protesta a lo Mourinho o racismo? Ese fue el gesto de Hossam Hassan que sorprendió al árbitro del partido contra Argentina

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, provocó una gran polémica en los octavos de final del Mundial 2026 contra Argentina al hacer un gesto de «X» al árbitro francés François Litxer en los minutos finales del 3-2.

Egipto sorprendió con dos tantos de Yasser Ibrahim y Mustafa Zico hasta el 67’, pero Argentina remontó por medio de Cristian Romero y Lionel Messi, y Enzo Fernández, quien marcó el gol de la victoria en el segundo minuto del tiempo de descuento, lo que llevó al «Tango» a los cuartos de final.

El encuentro estuvo marcado por las protestas egipcias ante las decisiones arbitrales, ya que los jugadores reclamaron una falta en la jugada que dio lugar al gol del empate de Messi, alegando una infracción similar a la que había anulado un tanto anterior de su selección.

La tensión aumentó en el banquillo egipcio y, en el 98’, el árbitro amonestó a un miembro del cuerpo técnico antes de que Hassan realizara el gesto.

El gesto forma parte del protocolo contra el racismo.

Este gesto se usa para señalar posibles actos racistas, aunque no quedó claro si ese era el propósito de Hassan.

El mismo árbitro francés ya usó ese gesto para señalar un posible acto racista en el Benfica-Real Madrid de la pasada Liga de Campeones.

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En ese encuentro, disputado el 17 de febrero y dirigido por el propio Litkser, Vinícius Júnior denunció un insulto racista de Gianluca Prestiani, lo que costó al argentino una sanción de la FIFA.

Hace dos años, la FIFA lanzó una iniciativa contra el racismo con tolerancia cero.

Tras aprobarse por unanimidad en el 74.º Congreso de la FIFA, celebrado en Bangkok (Tailandia) el 17 de mayo de 2024, el gesto de entrelazar los brazos (cruzar las manos a la altura de las muñecas) se incorporó oficialmente al protocolo de los torneos de la FIFA para señalar un posible abuso racista.

Su objetivo es que jugadores, cuerpo técnico y árbitros muestren una postura clara contra el racismo.

Protesta al estilo de Mourinho

El gesto de Hossam Hassan recuerda al que usó el entrenador portugués José Mourinho en 2010, cuando dirigía al Inter de Milán contra la Sampdoria y entrelazó las manos en un símbolo de «esposas», lo que le costó tres partidos de suspensión.

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Tras el gesto de Hossam, un compañero del banquillo intentó calmarle, y luego el director técnico, Ibrahim Hassan, le pidió que bajara los brazos.

A continuación, el árbitro francés mantuvo una larga discusión con ambos, mientras Ibrahim trataba de calmar los ánimos mostrando el pulgar hacia arriba. Finalmente, el partido continuó.

Aún se desconoce si el árbitro incluyó el incidente en su informe o si adoptó medidas adicionales.

Tras el partido, Husam Hassan criticó con dureza las decisiones arbitrales y declaró: «¿Dónde está la justicia en el deporte y en el fútbol? Hoy hemos sufrido una injusticia evidente».

Recordó que la Federación Egipcia había rechazado al árbitro francés designado y anunció que no volvería a ver ningún otro partido de este Mundial.

«Esta ha sido mi forma de expresar mi postura y defender mis derechos, y no veré ningún otro partido de este torneo», afirmó.