Il Messaggero escribe que el central ha entrado en el foco del club de la Serie A Lazio Roma. Allí están buscando, entre otras cosas, a un nuevo jugador para el eje de la zaga, después de que Alessio Romagnoli (31) dejara el club el jueves. Su destino fue Al-Sadd, en Catar.

Sobre la búsqueda de refuerzos mientras el mercado de fichajes está cerrado en muchas grandes ligas, el director deportivo de la Lazio, Angelo Fabiani, dijo: "El mercado de jugadores sin contrato sigue abierto. He preferido dejar libres algunas plazas en la plantilla para observar de cerca este tipo de situaciones". Según Il Messaggero, no obstante, los esfuerzos por Alaba aún no son concretos.

Los Biancocelesti firmaron un buen inicio de temporada. Ganaron sus dos primeros partidos de la Serie A sin encajar goles y ocupan la sexta plaza de la clasificación. El equipo del nuevo entrenador Gennaro Gattuso logró sendas victorias por 1-0 contra el FC Bologna y el Genoa. En el centro de la defensa estuvieron el internacional danés Oliver Provstgaard (23) y el exprofesional de la Bundesliga Danilo Doekhi (28).

Alaba encaja bastante bien en el perfil que busca la Lazio para ese jugador disponible. El contrato del exjugador del Bayern con el Real Madrid expiró en junio después de cinco años. Desde entonces, está buscando un nuevo club. Aunque hubo numerosos rumores, todavía no ha encontrado destino. Recientemente también fue vinculado con Al-Sadd y con el campeón de la MLS, Inter Miami. En mayo también se dijo que el Red Bull Salzburg estaba interesado en una operación retorno.

Que Alaba (117 partidos internacionales con Austria) sigue estando en forma y en buenas condiciones lo demostró tras sus constantes problemas de lesiones este verano en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México: allí lideró al combinado de la ÖFB como capitán y disputó todos los partidos, incluida la eliminación contra la posterior campeona España en dieciseisavos de final.

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Alaba pasó gran parte de su carrera con la camiseta del Bayern y ganó con los bávaros, entre otras cosas, diez ligas alemanas y dos veces la Champions League. Después llegó en 2021 su traspaso a coste cero a Madrid, que no estuvo exento de ruido. Con los Blancos volvió a conquistar dos veces la Orejona, pero también sufrió en diciembre de 2023 una grave lesión de rodilla que lo dejó fuera de combate durante más de un año. En total, se ha perdido 109 partidos con su club y su selección desde la temporada 2023/24.