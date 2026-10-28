Según un informe del diario belga Het Nieuwsblad, en el que habla un miembro de la directiva del FC Brujas que no es identificado por su nombre, las puertas a un traspaso del jugador de 22 años están cerradas por el momento.

El informe señala que Tresoldi es «intransferible» y que, por tanto, sería «completamente irrelevante» que los clubes interesados intentaran en el próximo mercado de invierno pagar por su salida y fichar al delantero.

Gracias a sus buenas actuaciones esta temporada, el alemán-italiano estaría entre las principales prioridades de varios grandes clubes. En los últimos meses se ha hablado del interés del BVB, el Inter de Milán, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Tottenham Hotspur y el Arsenal FC, mientras que ahora sería sobre todo el AC Milan el que estaría impulsando el fichaje del goleador.

La Gazzetta dello Sport informó recientemente de que el fichaje de Tresoldi se había convertido en una prioridad personal para el propietario del club, Gerry Cardinale. El estadounidense habría ordenado a la dirección deportiva que estudiara las condiciones de un posible traspaso. Después se habría contactado con los asesores de Tresoldi para tantear la posibilidad de llegar a un acuerdo.

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Cardinale quiere que se le informe personalmente de los avances. Aún no está claro si intentarán ficharlo en enero o esperarán hasta el próximo verano. Según las últimas informaciones, los rossoneri probablemente tendrán que esperar hasta el inicio de la nueva temporada.

Tresoldi suma ya doce goles en 14 partidos oficiales entre todas las competiciones. El pasado fin de semana marcó los tres goles del Club Brujas en la victoria por 3-2 ante el VV St. Truiden en la Jupiler Pro League. Fue su tercer triplete en los últimos 26 días.

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¿Por qué selección se decidirá Nicolo Tresoldi?

El jugador de 22 años llegó a Brujas procedente del Hannover 96 en 2025 por 7,5 millones de euros y tiene contrato allí hasta el 30 de junio de 2029. Según se apunta, los belgas ya pedían en verano 35 millones de euros por el delantero, cuyo valor de mercado se situaría ahora por encima de los 50 millones de euros.

Además de los persistentes rumores sobre su traspaso, tampoco está del todo resuelta la cuestión del futuro de Tresoldi a nivel de selecciones. Nacido en Italia, el jugador de 22 años posee también la nacionalidad alemana desde 2022, por lo que podría jugar tanto con la Squadra Azzurra como con la selección alemana.

No figuró en la última convocatoria de 44 jugadores del seleccionador alemán Jürgen Klopp, pero sí jugó con la selección alemana sub-21, con la que ya ha marcado 16 goles en 27 partidos internacionales. Quiere tomar una decisión sobre su futuro a nivel de selecciones después del Campeonato de Europa juvenil del próximo verano.