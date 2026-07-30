«Prohibición de acceso a los estadios de todo el país para el jefe de la FIFA, Gianni Infantino»

El político alemán Sascha Binder ha instado a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) a imponer al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, una prohibición de acceso a los estadios de todo el país. Con esa llamativa medida, el socialdemócrata quiere lanzar una señal contundente contra los controvertidos planes del máximo dirigente de la FIFA.

El motivo es la intención de la FIFA de traspasar los derechos comerciales de, entre otros, el Mundial y el Mundial de Clubes a una nueva empresa. En esa empresa también podrían adquirir acciones inversores privados, un plan que salió a la luz esta semana y que provocó de inmediato muchas críticas.

No solo la UEFA se pronunció con dureza contra la propuesta, también varias federaciones nacionales han hecho públicas sus objeciones. Mientras tanto, el debate también ha llegado a la arena política.

Binder, diputado del SPD, envía una carta a la DFB en la que pide medidas contundentes contra Infantino. La carta está en poder del diario alemán BILD.

"El último punto más bajo de una serie de errores y decisiones fatales es la propuesta de Infantino de vender los derechos comerciales del Mundial a inversores. Para lanzar un mensaje simbólico, les pido que impongan una prohibición de acceso a los estadios de todo el país a Gianni Infantino para todos los clubes de fútbol alemanes. Esto dejaría claro que los clubes y la DFB ya no permiten que el fútbol sea arruinado por personas sin ningún interés por este deporte, sino impulsadas únicamente por otros intereses", escribe Binder.

Con su llamamiento, el político alemán quiere dejar claro que, en su opinión, el fútbol debe ser protegido frente a una mayor comercialización. Considera que la DFB y los clubes alemanes deben lanzar conjuntamente una señal contundente hacia la FIFA.

Por ahora no se sabe si la federación alemana está dispuesta a atender la petición. La DFB aún no se ha pronunciado públicamente sobre la carta de Binder.

Infantino reaccionó el miércoles por primera vez públicamente al revuelo generado por su plan. En un vídeo grabado por él, el presidente de la FIFA subrayó que, en su opinión, no se trata de un cambio de rumbo obligatorio. "FIFA Forward Enterprise es en realidad una propuesta, una oferta", señaló Infantino.

"Forma parte de un proceso democrático", continuó el presidente de la FIFA. "Es, ante todo, una oportunidad, no una obligación. Consideramos que es nuestra responsabilidad hacer esta propuesta y estaremos encantados de hablar de ello con todo el mundo."



