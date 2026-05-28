Programación TV de Noruega para la Copa Mundial de la FIFA 2026: transmisiones en vivo, canales, calendario completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de Noruega en el Mundial de la FIFA 2026

Para ver los partidos de Noruega en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor noruego y disfruta del encuentro en directo. Todos los encuentros se emitirán en abierto en NRK (NRK TV) y TV 2(TV 2 Play).

¿Qué cadena retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Noruega?

En Noruega, los derechos de retransmisión se reparten entre la cadena pública NRK y la privada TV 2.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

NRK y TV 2 compartirán la programación para ofrecer toda la cobertura en televisión en abierto. Podrás ver los partidos clave, incluidos los de Noruega y la final, en sus canales principales sin suscripción de pago.

📱 Streaming digital y gratuito

NRK TV y TV 2 Play: Cada canal transmitirá en línea su parte del torneo. Dentro de Noruega, podrás ver los partidos en directo, análisis de estudio y highlights bajo demanda en NRK TV y TV 2 Play.







