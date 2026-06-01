Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Brasil

¿Mirando en los Estados Unidos?

Ver el Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos a través de Peacock es la opción ideal si buscas la cobertura completa en español, ya que la plataforma es el hogar oficial del streaming en directo de Telemundo Deportes.

Aquí tienes los principales beneficios de elegir esta plataforma para disfrutar del torneo:

Principales ventajas de elegir Peacock para el Mundial 2026

Transmisión íntegra en español (Los 104 partidos): No te perderás absolutamente nada. Peacock transmitirá todos los partidos del torneo en vivo con la narración y pasión del equipo de Telemundo, desde el partido inaugural hasta la gran final.

El nuevo World Cup Hub en español: La plataforma estrena un centro especializado donde centraliza todo el contenido del Mundial. Desde allí puedes acceder a los partidos en vivo, repeticiones completas bajo demanda, calendarios interactivos, análisis de expertos y noticias personalizadas por selección o grupo.

Funciones interactivas avanzadas:

Multiview tradicional: Durante las jornadas de cierre de la fase de grupos (donde coinciden partidos a la misma hora), podrás ver múltiples pantallas de forma simultánea en tu televisor.

Visión de Campo ( Pitchside Live ): Una experiencia de visualización multiángulo y optimizada verticalmente para teléfonos móviles, permitiéndote seguir la acción muy cerca de la cancha.

Catch Up con Key Plays: Si llegas tarde a un partido, esta función te mostrará de forma rápida clips con los goles y las jugadas más importantes que te hayas perdido para que te pongas al día antes de pasar a la transmisión en tiempo real.

Calidad de imagen y sonido de cine (Dolby Vision y Dolby Atmos): Peacock transmitirá todo el torneo con tecnología Dolby Atmos (para un sonido envolvente de estadio) y Dolby Vision en dispositivos compatibles, ofreciendo la experiencia visual y sonora más inmersiva hasta la fecha para un Mundial.

Entretenimiento extra (Brackets y Trivia): Podrás participar en juegos de trivia interactivos dentro de la app y, por primera vez, armar tus propios pronósticos y cuadros clasificatorios (brackets) a partir de la fase de cuartos de final para competir con tus amigos.

Alternativa económica frente al cable: Con un precio de $10.99 al mes para el plan Peacock Premium (necesario para ver deportes en vivo), resulta una opción muchísimo más barata para los "cord-cutters" (personas sin cable) en comparación con paquetes tradicionales o servicios de TV en vivo como Fubo o YouTube TV.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Brasil?

En Brasil, los derechos de retransmisión se reparten entre cadenas de TV tradicionales y plataformas digitales.

A continuación, te explicamos cómo puedes ver el torneo: